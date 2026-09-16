ராஜினாமா செய்தவர்கள் மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதா? நீதிமன்றம் அதிருப்தி
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலுக்குத் தடை கோரிய மனுவைச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது. கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுவிட்டு, அரசியல் காரணங்களுக்காகத் தங்களது பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துவிட்டுத் தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீண்டும் அதே தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது கேலிக்கூத்தானது என்று நீதிபதிகள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
மக்கள் அளித்த தீர்ப்பைப் புறக்கணித்துவிட்டுத் குறுகிய காலத்தில் பதவி விலகி மீண்டும் போட்டியிடும் இந்த நடைமுறை வாக்காளர்களை அவமானப்படுத்துவதாக உள்ளதாக குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், இது குறித்துத் தேர்தல் ஆணையம் உரிய ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர்.
பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படுவதால், ராஜிநாமா செய்பவர்களிடம் தேர்தல் செலவுகளை வசூலிக்கும் வகையில் நடைமுறை வகுக்க கோரி தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கில், தேர்தலுக்கு இடைக்காலத்தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
இருப்பினும், இதுதொடர்பான முந்தைய வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த வழக்கையும் அதனுடன் இணைத்து விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பதவி விலகியவர்கள் மீண்டும் போட்டியிடும் இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.’
Edited by Siva