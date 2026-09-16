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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:46 IST)

இடைத்தேர்தலில் போட்டி இல்லை.. ஆனால் யாருக்கு ஆதரவு. டிவிஸ்ட் வைத்த அன்புமணி...

பாமக இடைத்தேர்தல் புறக்கணிப்பு
Written By: SIVA
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:46 IST)
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மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாமக போட்டியிட போவதில்லை என அதன் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். தங்களது யாருக்கான ஆதரவு என்பது குறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய அவர், முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்று முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தவறில்லை என்றாலும், பல ஆண்டுகளாக சென்னையில் இயங்கிவரும் நிறுவனங்களுடன் லண்டனில் ஒப்பந்தம் போட்டதில் உள்ள முரண்பாட்டை சுட்டிக்காட்டினார். 
 
மேலும், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதைக் காட்டிலும், சென்னைக்கு வெளியே பிரம்மாண்டமாக நிர்வாக நகரம் அமைப்பதே சரியான முடிவாக இருக்கும் என்றார். பரந்தூரில் விமான நிலையம் எதிர்ப்பிக்கப்பட்ட அதே இடத்தில் தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்பட்டால் அதை எதிர்த்துத் தீவிரமாகப் போராடுவேன் எனவும் அன்புமணி எச்சரித்துள்ளார்.
 
நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற அரசியல் சூழல்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், கடந்த கால நிகழ்வுகளைப் பற்றிப் பேசாமல் எதிர்கால நலன் குறித்து ஆளும் தரப்பு சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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