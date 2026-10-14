இனிமே எங்க வழி தனி வழி!... தனி ரூட்டில் பயணிக்கப்போகும் திமுக!...
கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, மதிமுக, பாமக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. இதில் பாமக மட்டும் கடந்த சில தேர்தல்களில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது.
ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்து விட்டது. தவெகவுக்கு காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி, CPI, CIP(M) மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தன. இதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர மற்ற கட்சிகள் அமைச்சரவையிலும் இடம் பெற்றுள்ளன. எனவே, அடுத்து வரும் தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ், விசிக போன்ற கட்சிகள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவே அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது..
ஒருபக்கம், தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமலேயே திமுக இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது. எனவே, இனிமேல் நமக்கு கூட்டணி கட்சிகளை தேவையில்லை.. தனித்துப் போட்டு விடலாம் என திமுக நிர்வாகிகள் பலரும் ஸ்டாலினிடம் கூறி வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் காங்கிரஸ், விசிக இரண்டு கட்சிகளையும் இனிமேல் கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டாம் என்பதே உதயநிதியும் மனநிலையாக இருக்கிறது. இனிமேல் திமுக தனி ரூட்டில் பயணிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருபக்கம், தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமலேயே திமுக இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது. எனவே, இனிமேல் நமக்கு கூட்டணி கட்சிகளை தேவையில்லை.. தனித்துப் போட்டு விடலாம் என திமுக நிர்வாகிகள் பலரும் ஸ்டாலினிடம் கூறி வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் காங்கிரஸ், விசிக இரண்டு கட்சிகளையும் இனிமேல் கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டாம் என்பதே உதயநிதியும் மனநிலையாக இருக்கிறது. இனிமேல் திமுக தனி ரூட்டில் பயணிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.