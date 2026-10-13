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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (18:58 IST)

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

Joseph Vijay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (18:58 IST)
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தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று  நேரில் சந்தித்து பேசினார்.
 
அமராவதியில் உள்ள இல்லத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்யை, ஆந்திர முதலமைச்சரின் மகனும் அம்மாநில அமைச்சருமான நாரா லோகேஷ் மற்றும் அமைச்சர் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் பொன்னாடை போர்த்தி உற்சாகமாக வரவேற்றனர். தொடர்ந்து, ஆந்திர அமைச்சர்களான நிம்மலா ராமநாயுடு, நாராயணா மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீனிவாசலு ரெட்டி ஆகியோரை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சந்திரபாபு நாயுடு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
 
இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சந்திப்பின் போது தமிழக அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் உடன் இருந்தனர். இரு மாநில நலன்கள் சார்ந்த இந்த சுமுகமான சந்திப்பில், தென்னகத்தின் முக்கிய நதிநீர் திட்டங்களான கோதாவரி - காவிரி நதிகள் இணைப்பு திட்டம் மற்றும் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய கிருஷ்ணா நதி நீர் விவகாரங்கள் குறித்து இரு மாநில முதல்வர்களும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தியதாகத் தெரிகிறது. 
 
இந்த சந்திப்பு இரு மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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