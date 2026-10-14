  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CM Joseph Vijay Meets Andhra CM Chandrababu Naidu to Resolve Chennai Water Crisis
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (10:41 IST)

முதல்வர் விஜய்யின் ஆந்திரா பயணம்.. சென்னை குடிநீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைத்ததா?

சென்னை குடிநீர்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (10:41 IST)
google-news
சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் முக்கிய 5 ஏரிகளில் நீர்மட்டம் 35 சதவீதமாக குறைந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தின் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளார். நேற்று ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட அவர், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை நேரில் சந்தித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
 
இச்சந்திப்பில், சென்னை நகரின் தாகத்தைத் தீர்க்க கூடுதல் கிருஷ்ணா நதிநீரை உடனடியாக திறந்து விட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை விஜய் முன்வைத்தார். மேலும், தென்னிந்தியாவின் நீர் ஆதாரத்தை வலுப்படுத்தும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க 'கோதாவரி - காவிரி இணைப்பு திட்டத்தை' தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டமாக அறிவிக்க பிரதமரிடம் இரு மாநிலங்களும் இணைந்து வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். 
 
தமிழகம் தனது 30 சதவீத நீர்த் தேவைக்கு அண்டை மாநிலங்களையே நம்பியிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இத்திட்டம் நிறைவேறினால் குடிநீர்ப் பஞ்சத்திற்கு நிரந்தரத் தீர்வு கிடைப்பதுடன் விவசாயிகளுக்கும் பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமையும் என்றார்.
 
பேச்சுவார்த்தைக்கு பின், விஜயவாடாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற கனகதுர்கா அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த முதல்வர் விஜய், புன்னமி காட் பகுதியில் நடைபெற்ற 'விஜயவாடா உத்சவ்' விழாவில் ஆந்திர முதல்வருடன் இணைந்து பங்கேற்றார். ஆந்திர அரசு இக்கோரிக்கைகளுக்கு பச்சைக்கொடி காட்டும் பட்சத்தில், சென்னையின் குடிநீர்ப் பஞ்சம் முற்றிலும் முடிவுக்கு வரும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
2-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அ, ஆ கூட தெரியவில்லை.. படிக்காமலே பாஸ் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளியா?

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்லையை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஒரு பெண்மணி தமக்குத் தொலைபேசி மூலம் எச்சரித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...மும்பையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையரை எதிர்த்து 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கானும் தனது காதலியுடன் கலந்துகொண்டார். இப்போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் இம்ரான்கானுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியர் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல.

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?அக்டோபர் மாதம் வரை சுட்டெரித்து வந்த வெயில் தற்போது ஓய்வெடுத்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையத்தின் அறிக்கையின்படி இன்று முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வரவிருக்கும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் நிலவும் கடும் வெயில் மற்றும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த கேபிட்டல் லேண்ட் நிறுவனம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 46 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட தரவு மையத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங் ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர். இந்த திறப்பு விழாவின் போது, இருவரும் இணைந்து அன்னாசி பழங்களை தரையில் உருட்டிவிட்ட நிகழ்வு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.