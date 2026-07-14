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ஜூலை 17 முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு.. ஆன்லைன் மூலமே நாமே பதிவு செய்யலாம்.. முழு விவரங்கள்..
தமிழகத்தில் முதன்முறையாக டிஜிட்டல் முறையில் மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஜூலை 17 முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்த நவீன முயற்சியின் கீழ், பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டு விவரங்களை ஆன்லைன் மூலமே பதிவு செய்ய முடியும். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://se.census.gov.in/ என்ற முகவரியில், ஜூலை 17 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை பொதுமக்கள் தங்களின் தகவல்களை பதிவு செய்யலாம்.
இந்த சுய கணக்கெடுப்பு முறை இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும். முதற்கட்டமாக வீடு மற்றும் வீட்டு வசதி குறித்த தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு மொபைல் எண் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இணையதளத்தில் கேட்கப்படும் 34 கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த பிறகு, பயனாளரின் மொபைல் எண்ணிற்கு 12 இலக்க அடையாள எண் குறுஞ்செய்தியாக வரும். பின்னர், வீடுகளுக்கு நேரில் வரும் கணக்கெடுப்பாளரிடம் இந்த அடையாள எண்ணைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த டிஜிட்டல் பதிவு முறையில் குடும்பத் தலைவர் அல்லது தலைவியின் விவரங்கள், வசிப்பிட மேப், மொழியைத் தேர்வு செய்தல் போன்ற நடைமுறைகள் எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தேகங்களைத் தீர்க்க இணையதளத்திலேயே 'FAQ' வசதியும் உள்ளது.
விடுபட்ட தகவல்களை தளம் தானாகவே நினைவுபடுத்தும் வகையில் தொழில்நுட்ப வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக முன்னெடுக்கப்படும் இந்த முயற்சியில் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று தங்களின் விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
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ஜூலை 17 முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு.. ஆன்லைன் மூலமே நாமே பதிவு செய்யலாம்.. முழு விவரங்கள்..
தமிழகத்தில் முதன்முறையாக டிஜிட்டல் முறையில் மக்கள்தொகை சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஜூலை 17 முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்த நவீன முயற்சியின் கீழ், பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டு விவரங்களை ஆன்லைன் மூலமே பதிவு செய்ய முடியும். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://se.census.gov.in/ என்ற முகவரியில், ஜூலை 17 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை பொதுமக்கள் தங்களின் தகவல்களை பதிவு செய்யலாம்.