தமிழகம் முழுவதும் சட்ட ஆலோசகர்கள் - தனுஷின் அடுத்த மூவ்
சினிமா நடிகராக இருந்த விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழக கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறி இருக்கிறார்.
விஜய் முதல்வராக பதவியேற்று கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. எதிர்க்கட்சியான திமுக தவெக ஆட்சி மற்றும் முதல்வர் ஜோசப் விஜயின் மீது பல விமர்சனங்களை வைத்தாலும் தவெக அதன் திட்டப்படி செயல்பட்டு வருகிறது. ஒருபக்கம் விஜயை பார்த்து எனக்கு தனுசுக்கும் அரசியல் ஆசை வந்திருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது..
ஏற்கனவே, தனுஷின் நற்பணி மன்றத்திற்கு தமிழக முழுவதும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். கடந்த சில மாதங்களில் இரண்டு முறை அவர் தனது தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி இருக்கிறார்.
அடுத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் சார்பில் 3 ஆயிரம் சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிக்க திட்டம் இருக்கிறதாம். ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றிய நிலையில் அரசியல் களத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள சட்ட ஆலோசர்களை நியமிக்க தனுஷ் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.
ஏற்கனவே, தனுஷின் நற்பணி மன்றத்திற்கு தமிழக முழுவதும் நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். கடந்த சில மாதங்களில் இரண்டு முறை அவர் தனது தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசி இருக்கிறார்.
அடுத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் சார்பில் 3 ஆயிரம் சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிக்க திட்டம் இருக்கிறதாம். ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றிய நிலையில் அரசியல் களத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள சட்ட ஆலோசர்களை நியமிக்க தனுஷ் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.