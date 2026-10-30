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  4. INSAT-3DS Images Reveal Cyclone Arnab's Journey and Weakening Over India
Written By SIVA SIVA

இந்தியாவை சூறையாடிய 'அர்னாப்' புயல்: செயற்கைகோள் புகைப்படங்கள் வெளியீடு!

அர்னாப் புயல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (18:21 IST)
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இந்தியாவின் INSAT-3DS செயற்கைக்கோள் எடுத்த புகைப்படங்கள் மூலம், வங்கக் கடலில் உருவான 'அர்னாப்' தீவிரப் புயலின் நகர்வுகள் மற்றும் அது நிலப்பரப்பில் பலவீனமடைந்த நிகழ்வுகள் அம்பலமாகியுள்ளன.
 
வங்கக்கடலில் மிகத் தீவிர புயலாக உருவெடுத்த 'அர்னாப்', வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து மத்திய சத்தீஸ்கர் மற்றும் ஒடிசா மாநில நிலப்பரப்புகளுக்குள் நுழைந்தது. அங்கு படிப்படியாக தன் தீவிரத்தை இழந்து, தற்போது ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறியுள்ளது. அக்டோபர் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்கப்பகுதிகளில் அடர்ந்த மேகக் கூட்டங்கள் கலைந்து செல்வது தெளிவாகப் பதிவாகியுள்ளது.
 
புயலின் வீரியம் குறைந்தபோதிலும், மத்திய மற்றும் கிழக்கு இந்திய பகுதிகளில் கனமழை எச்சரிக்கை நீடிக்கிறது. அதே வேளையில், தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் மற்றொரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி வருவதையும் இந்தச் செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. வானிலை ஆய்வாளர்கள் தற்போது மழைப் பொழிவு மற்றும் புதிய புயல் சின்னத்தின் நகர்வுகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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