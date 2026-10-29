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  4. Tamil Nadu CM Vijay Grants Job to Differently-Abled Youth Within 24 Hours
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (18:14 IST)

வேலை வேண்டும் என நேற்று கோரிக்கை.. இன்று பணி நியமன ஆணை.. இதுதான் விஜய்யின் வேகம்...

முதலமைச்சர் விஜய்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (18:14 IST)
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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி விஜய் அவர்கள், மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் ஒருவரின் கோரிக்கையை ஏற்று, வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள் அவருக்கு அரசு வேலைக்கான பணி ஆணையை வழங்கி தனது கருணையுள்ளத்தையும் அதிரடி நிர்வாகத்தையும் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.
 
கடந்த அக்டோபர் 28, 2026 அன்று கிண்டி அரசு ஐடிஐ வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், வி. தினேஷ் என்ற மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் தனக்கு வேலைவாய்ப்பு வேண்டி சைகை மொழியில் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தார். அதை கண்ட முதலமைச்சர் விஜய், அவருக்கு உடனடியாக உதவி செய்வதாக உறுதி அளித்தார். வாக்குறுதி அளித்த அடுத்த நாளிலேயே, அதாவது அக்டோபர் 29 அன்று, தினேஷிற்கு திருவொற்றியூர் ஐடிஐ-யில் பட்டறை உதவியாளர் பணி நியமன ஆணை உடனடியாக வழங்கப்பட்டது.
 
673 இளநிலை பயிற்சி அலுவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி, அதிநவீன ஆய்வகங்களை திறந்து வைத்த மாபெரும் விழாவின் இடையே இந்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெற்றது. முதலமைச்சரின் இந்த அதிவேக நடவடிக்கையையும், எளிய மக்கள் மீதான அவரது அன்பையும் தவெக தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் பெரிதும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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