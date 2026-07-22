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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (10:12 IST)

இளைஞர் தலை துண்டித்து கொலை!.. தென்காசியில் பதட்டம்!...

murder
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:15 IST)
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முன் விரோதம் காரணமாக ரவுடிகள் கொலை செய்யப்படும் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சென்னையில் இது போன்ற கொலைகள் அதிகம் நடந்தாலும் ஒரு பக்கம் தென் மாவட்டங்களிலும் இது போன்ற கொலைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இது போன்ற கொலைகள் நிறைய நடக்கிறது, அதேபோல் சாதி தொடர்பான பிரச்சனைகளாலும் அங்கே கொலைகள் அதிகரித்து வருகிறது..

இந்நிலையில்தன, தென்காசி கடையநல்லூர் அருகே மகேந்திரன் என்கிற இளைஞன் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாக மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

murder

மகேந்திரனுடன் இருந்த முன்விரதம் காரணமாகவே இந்த கொலையை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரும் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள். தலை, உடல் என தனித்தனியாக உடற்கூராய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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