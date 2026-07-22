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இளைஞர் தலை துண்டித்து கொலை!.. தென்காசியில் பதட்டம்!...
முன் விரோதம் காரணமாக ரவுடிகள் கொலை செய்யப்படும் சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சென்னையில் இது போன்ற கொலைகள் அதிகம் நடந்தாலும் ஒரு பக்கம் தென் மாவட்டங்களிலும் இது போன்ற கொலைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இது போன்ற கொலைகள் நிறைய நடக்கிறது, அதேபோல் சாதி தொடர்பான பிரச்சனைகளாலும் அங்கே கொலைகள் அதிகரித்து வருகிறது..
இந்நிலையில்தன, தென்காசி கடையநல்லூர் அருகே மகேந்திரன் என்கிற இளைஞன் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாக மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
மகேந்திரனுடன் இருந்த முன்விரதம் காரணமாகவே இந்த கொலையை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரும் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள். தலை, உடல் என தனித்தனியாக உடற்கூராய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தன, தென்காசி கடையநல்லூர் அருகே மகேந்திரன் என்கிற இளைஞன் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாக மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
மகேந்திரனுடன் இருந்த முன்விரதம் காரணமாகவே இந்த கொலையை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரும் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்கள். தலை, உடல் என தனித்தனியாக உடற்கூராய்வுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, போராட்டக்காரர்கள் மீது துணை ராணுவப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு இன்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.