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  4. No Ban on Carrying Mobiles Inside Temples, But Must Be Switched Off: HR&CE Department Relaxes Rules
Written By SIVA SIVA

கோவில்களுக்குள் செல்போனை எடுத்து செல்லலாம்.. ஆனால்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை முக்கிய உத்தரவு..

இந்து சமய அறநிலையத்துறை
Written By: SIVA
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (12:53 IST)
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தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய கோயில்களில் பக்தர்களின் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு செல்போன் பயன்பாடு குறித்த புதிய உத்தரவை இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
கடந்த செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் பழனி, திருச்செந்தூர், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட 52 கோயில்களில் செல்போன்களுக்கு முழுத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் பக்தர்கள் பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களில் செல்போன்களை ஒப்படைக்க நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததுடன், பல்வேறு அசௌகரியங்களையும் சந்தித்து வந்தனர்.
 
பக்தர்களின் தொடர் கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது கோயில்களுக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்லத் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பக்தர்கள் இனி தங்கள் செல்போன்களைக் கோயிலுக்குள் எடுத்துச் செல்லலாம்; ஆனால், அவற்றை கட்டாயம் 'சுவிட்ச் ஆப்'  செய்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். 
 
கோயில்களின் புனிதத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையில், சிலைகள் மற்றும் பூஜைகளைப் புகைப்படம் எடுப்பது, வீடியோ பதிவு செய்வது, செல்பி அல்லது ரீல்ஸ் எடுப்பதற்கான தடை தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் எனவும், மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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