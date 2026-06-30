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அவர் அமரும் இடத்தில் அந்த மூன்றையும் எப்போதும் வைப்பேன் - பாக்யராஜ் குறித்து பகிர்ந்த பார்த்திபன்
தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ஜூன் மாதம் ஒரு கருப்பு மாதமாக மாறியிருக்கிறது. இம்மாதம் 10-ஆம் தேதி இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் மறைவுச் செய்தி ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் உலுக்கிய நிலையில், அடுத்த சில நாட்களிலேயே ஜூன் 27 அன்று அவரது அன்புச் சீடரான திரைக்கதை மன்னன் கே.பாக்யராஜும் காலமானார்.
பாரதிராஜாவின் குருகுலத்தில் இருந்து வந்தவர் பாக்யராஜ். அந்த பாக்யராஜிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றி சினிமா கற்றுக்கொண்டு, இன்று தமிழ் சினிமாவின் தனித்துவமான இயக்குநராக வலம் வரும் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன், தனது குருநாதரின் இறுதிச் சடங்கில் கலந்துகொண்டுவிட்டு, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் நெஞ்சை உருக்கும் பதிவொன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
கவிஞர் கண்ணதாசனின் வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை யாரோ? என்ற வரிகளை நினைவு கூர்ந்து பார்த்திபன் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது:
கடைசி வரை யாரோ? பாடிய கண்ணதாசனுக்கே காடு வரை தானே? பாரதிராஜா சாருக்கும் அப்படித்தான் மதுரை காட்டுராடு வரை சென்றேன் - அதுவே விளிம்பு. அதற்கு பின் மண்ணுக்குள் அவர் மட்டும் சென்று விட்டார். இன்று என் குருநாதர் பாக்யராஜ் சாருக்காக பெசன்ட்நகர் மின் தகனம் வரை...
பாக்யராஜிடம் உதவி இயக்குநராகச் சேர்ந்த ஆரம்ப கால நினைவுகளைப் பகிர்ந்த பார்த்திபன், இறுதிப் பயணத்தின் போது தனது குருவுக்குச் செய்த நெகிழ்ச்சியான காரியம் குறித்து எழுதியுள்ளார்:
தூக்கத்தை பட்டியலிட்டே பழக்கப்பட்டவனாதலால், உதவி இயக்குநராக இருந்தபோது சூரியனுடனே கிளம்பி ஆபிஸுக்கு சென்று விடுவேன். பாக்யராஜ் சாரின் அறையை சுத்தப்படுத்தி, அவர் அமரும் இடத்தில் Pad, Paper, Pen (P P P) ஆகிய மூன்றையும் எப்போதும் தயார் நிலையில் வைப்பேன். ஒரு சக முயற்சியாளராக அறிமுகமான பாக்யராஜை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டபின், அடிபணிந்தே பணிபுரிந்தேன்.
இன்று, அவரது இறுதிப் பயணத்தின் போது, அந்த எழுதுதட்டையும், அதில் சில வெண் காகிதங்களையும் வைத்து, அதில் அன்புடன் உங்கள் பாக்யராஜ் என்று கொட்டை எழுத்துக்களில் எழுதி அவரது இதயப் பகுதியில் நான் வைத்தது தான் கடைசிவரை சென்றது. கால்மாட்டில் தீபம், நெஞ்சில் கற்பூரம் ஏற்றிய பின் அந்தத் தீக்குகை நோக்கிப் பயணம் ஆயத்தமானது. நான் நெஞ்சில் வைத்த அந்த P P P-யும் நகர்ந்து அந்த தீப்பிழம்புக்குள் சென்றது என்று உருகியுள்ளார்.
குருவின் பூத உடல் சாம்பலாகிக் கொண்டிருந்த வேளையில், அவரது மகன் சாந்தனுவின் எதிர்காலம் குறித்த கவலை ஒரு அண்ணனாக பார்த்திபனுக்கு எழுந்துள்ளது. அஸ்தி பெறக் காத்திருந்த சாந்தனுவின் அருகில் ஆறுதல் சொல்ல வந்தமர்ந்திருந்த தயாரிப்பாளர் திரு. கண்ணன் ரவியிடம் பார்த்திபன் ஒரு கோரிக்கையை வைத்துள்ளார்.
அந்த இடத்தில் அதைப் பேசுவது சரியா தவறா என்ற யோசனையை மீறி, அப்போது நீங்கள் செய்தது (' இராவணக்கோட்டம் தயாரித்தது) பத்தாது, இப்போது சாந்தனுவை வைத்து படம் எடுங்கள் என்றேன். பாக்யராஜ் சாருக்கு நன்றி கடனாக சாந்தனுவை வைத்து ஏற்கனவே கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக என்ற படத்தை எடுத்தவன் நான். மீண்டும் சாந்தனு வெற்றி பெற வேண்டுகிறேன். ஏனெனில், திறமையை மீறி வெற்றி மட்டுமே இங்கு கொண்டாடப்படும்! என்று எதார்த்தத்தை உடைத்துப் பேசியுள்ளார் பார்த்திபன்.
குருவும் சீடனுமாகத் தமிழ் சினிமாவை தங்களின் தோள்களில் சுமந்த பாரதிராஜா மற்றும் பாக்யராஜ் ஆகிய இரு துருவங்களின் மறைவு, தமிழ் சினிமா உள்ளவரை ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு பேரிழப்பாகவே நிலைத்திருக்கும்.
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