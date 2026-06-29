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அழுகையை 'zoom' செய்து காட்டி பார்வையாளர்களை கவர்கிறார்கள்.. பாக்யராஜ் மறைவில் ஊடகங்களின் செயல் குறித்து ராதிகா
"திரைக்கதை மன்னர்", நடிகர் - இயக்குனர் திரு. பாக்யராஜ் அவர்களின் மறைவுக்கு ராதிகா சரத்குமார் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இரங்கல் கடிதத்தில் 50 ஆண்டுகால நட்போடு பயணித்த ஒரு சிறந்த படைப்பாளி மற்றும் சிந்திக்க வைத்த எழுத்தாளருக்கு பிரியாவிடை கொடுத்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் நடிகை குஷ்பு அவர்களின் மகள் திருமணத்தில் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்திய நிலையில், அவரது இந்தத் திடீர் பிரிவு குடும்பத்தாருக்கும், திரைத்துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என உருக்கமாகக் கூறியுள்ளார்.
மேலும், இறுதி மரியாதை செலுத்தும் இடத்தில் அமைதியும் நிம்மதியும் இல்லாமல் நடந்த சில நிகழ்வுகள் தனக்கு மிகுந்த வேதனையை அளித்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். சமூக வலைதளத் தாக்கம் மற்றும் உடனடிச் செய்திகளுக்காக, அழுகையை எந்த அளவிற்கு 'zoom' செய்து காட்டி பார்வையாளர்களைக் கவர்கிறார்கள் என்ற போட்டி நிலவுவதைச் சாடியுள்ளார்.
மனிதர்களின் யதார்த்தமான உணர்வுகளை மதிக்க இயலாமல், புரிதல் இல்லாத ஒரு சமூகமாக இச்சமூகம் தள்ளப்படுகிறதோ என்ற தனது ஐயத்தையும், ஆதங்கத்தையும் ராதிகா சரத்குமார் அந்த அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
Edited by Siva
June 29, 2026
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அழுகையை 'zoom' செய்து காட்டி பார்வையாளர்களை கவர்கிறார்கள்.. பாக்யராஜ் மறைவில் ஊடகங்களின் செயல் குறித்து ராதிகா
"திரைக்கதை மன்னர்", நடிகர் - இயக்குனர் திரு. பாக்யராஜ் அவர்களின் மறைவுக்கு ராதிகா சரத்குமார் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இரங்கல் கடிதத்தில் 50 ஆண்டுகால நட்போடு பயணித்த ஒரு சிறந்த படைப்பாளி மற்றும் சிந்திக்க வைத்த எழுத்தாளருக்கு பிரியாவிடை கொடுத்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.