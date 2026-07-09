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Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (08:29 IST)

திமுகவின் நீதிமன்ற தோல்வியும் சீமானின் அறிக்கையும்: திமுகவின் அரசியல் வியூகமா?

seeman
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (08:28 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (08:29 IST)
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கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்ற தமிழக அரசின் அறிவிப்பை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். வரவிருக்கும் கரூர் இடைத்தேர்தலை மனதில் வைத்தே, வாக்குவேட்டைக்காக தவெக அரசு இத்தகைய மலினமான அரசியலில் ஈடுபடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த அறிக்கை தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
அரசியல் விமர்சகர்களின் கூற்றுப்படி, சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுகவிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு முக்கியப் பின்னடைவைத் திசைதிருப்பவே இந்த விவகாரம் பயன்படுத்தப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. நீதிமன்றத் தோல்விக்குப் பிறகு, இதே போன்றதொரு தேர்தல் விமர்சன அறிக்கையை திமுகவோ அல்லது அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளோ நேரடியாக வெளியிட்டிருந்தால், அது பொதுமக்களிடம் எதிர்மறையான  விளைவை ஏற்படுத்தியிருக்கும்.
 
இதனைச் சாதுரியமாகத் தவிர்க்கவே, திமுக அரசு சீமானின் இந்த விமர்சன அறிக்கையைத் தனக்குச் சாதகமான ஒரு கேடயமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டதோ என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது. நீதிமன்றப் பின்னடைவிலிருந்து மக்களின் கவனத்தை அசைக்க, இந்த இடைத்தேர்தல் அரசியலும், அதற்கு சீமான் கொடுத்த எதிர்வினையும் திமுகவிற்கு ஒரு தற்காலிக நிம்மதியைத் தந்துள்ளதாக அரசியல் கணிக்காளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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