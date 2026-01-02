வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:59 IST)

வைகோ நடைபயண அழைப்பிதழில் பிரபாகரன் படம்: அதிருப்தியில் புறக்கணித்த காங்கிரஸ்!

வைகோ நடைபயண அழைப்பிதழில் பிரபாகரன் படம்: அதிருப்தியில் புறக்கணித்த காங்கிரஸ்!
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் மாபெரும் நடைபயணம் இன்று திருச்சியில் தொடங்கிய நிலையில், இதில் கலந்துகொள்ளாமல் காங்கிரஸ் கட்சி புறக்கணித்தது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த விழாவிற்கு திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நடைபயண அழைப்பிதழில் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் பிரபாகரனின் புகைப்படம் அச்சிடப்பட்டிருந்ததே காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த அதிருப்திக்கு முதன்மையான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
 
இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, பிரபாகரன் படம் இடம்பெற்றிருப்பதாலேயே தாங்கள் இந்த விழாவில் பங்கேற்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். மாநில தலைவர்கள் மட்டுமின்றி, மாவட்ட மற்றும் இதர காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும் இந்த தொடக்க விழாவை திட்டமிட்டுப் புறக்கணித்தனர். .
 
2026 தேர்தலை நோக்கிய பயணத்தில் இத்தகைய கருத்தியல் மோதல்கள் கூட்டணிக்கட்சிகளுக்குள்ளே ஒருவித நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

சோத்த திங்கிறியா இல்ல... இந்து அமைப்பினரிடம் கடுப்பாகி கத்திய சேகர் பாபு!...

சோத்த திங்கிறியா இல்ல... இந்து அமைப்பினரிடம் கடுப்பாகி கத்திய சேகர் பாபு!...தமிழகத்தில் திமுக அரசு நடந்து வரும் நிலையில் அந்த கட்சியின் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் சேகர் பாபு.

வயநாடு நிலச்சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகள் எப்போது? மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு..!

வயநாடு நிலச்சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகள் எப்போது? மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு..!கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 30-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட கோர நிலச்சரிவு, ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் உலுக்கியது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வீடுகளையும், வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்து தவித்தனர். இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான மறுவாழ்வு பணிகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, முதற்கட்டமாக 300 வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கேரள அரசு தற்போது அறிவித்துள்ளது.

சாட்ஜிபிடி உதவியால் 27 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த நபர்: இணையத்தில் வைரலாகும் AI தந்திரம்!

சாட்ஜிபிடி உதவியால் 27 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த நபர்: இணையத்தில் வைரலாகும் AI தந்திரம்!செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் தற்போது உடல் எடையை குறைப்பதிலும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எக்ஸ் பயனர் ஹசன், ஜிம் மற்றும் தனிப்பட்ட பயிற்சியாளர் எவருமின்றி, சாட்ஜிபிடியை மட்டுமே தனது பயிற்சியாளராக பயன்படுத்தி 27 கிலோ எடையை குறைத்து சாதனை படைத்துள்ளார். "தினசரி ஒழுக்கம் மற்றும் சரியான புரோம்ப்டுகள் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என அவர் நிரூபித்துள்ளார்.

வைகோவின் நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோள்..!

வைகோவின் நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோள்..!மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திருச்சியில் இருந்து மதுரை வரை மேற்கொள்ளும் மாபெரும் நடைப்பயணத்தை இன்று உற்சாகமாகத் தொடங்கினார். இந்த நடைப்பயணம் வரும் ஜனவரி 12-ஆம் தேதி மதுரையில் நிறைவடைய உள்ளது.

தம்பி அது பிரைவேட் பஸ்ஸுப்பா!.. கைது செய்த போது நாதக செய்த அலப்பறை!...

தம்பி அது பிரைவேட் பஸ்ஸுப்பா!.. கைது செய்த போது நாதக செய்த அலப்பறை!...தமிழ்நாட்டில் தமிழக அரசால் செயல்படும் அரசு பேருந்துகளில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் என எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com