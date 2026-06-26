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Last Updated : Friday, 26 June 2026 (12:58 IST)

முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?

vijay modi
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (12:56 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (12:58 IST)
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தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
 
இதற்குச் சான்றாக, ஜூன் 25, 2026 அன்று நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்பனை செய்யும் மத்திய அரசின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரி பாரத பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த கடிதத்தின் நகல்களில், "ஒன்றிய அரசு" என்ற பதம் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு, "இந்திய அரசு" என்றே முறைப்படி தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
மத்திய அரசுடன் தேவையற்ற மோதல் போக்கைத் தவிர்த்து, இணக்கமான முறையில் மாநில உரிமைகளை மீட்டெடுக்கும் ஒரு புதிய அணுகுமுறையாகவே முதலமைச்சரின் இந்த வார்த்தை மாற்றம் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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