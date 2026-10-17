  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. mk stalin new notice about tvk and vijay
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (13:45 IST)

பயமா இருக்கா?.. போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்!.. விஜயை கலாத்த ஸ்டாலின்..

vijay stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (13:47 IST)
google-news
TVK = Bad Party மட்டுமல்ல, Breaking Bad Party

ஒன்றிய அரசின் DRI அதிகாரிகளால் நாகை மாவட்டத் த.வெ.க. நிர்வாகியும் கீழ்வேளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பூபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். போதை 'ஒழிப்பு' பற்றி முதலமைச்சர் மேடைதோறும் பாடமெடுத்து வருவதை, போதை 'ஒளிப்பு' எனத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு 135 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருளை ஒளித்து வைத்திருந்ததுதான் அவர் செய்துள்ள குற்றம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கேரியரின் உச்சத்தில் இருந்தபோது தொக்காக மாட்டியுள்ளார்.

சொந்தக் கட்சியிலேயே மிகப் பெரிய போதை மாபியாவை வைத்துக்கொண்டுதான் த.வெ.க. தலைவர் ஊருக்கு உபதேசம் செய்துகொண்டிருந்தாரா? ஒரே சோதனையில் இந்த அளவுக்கு போதைப்பொருள் சிக்கியிருக்கிறதென்றால், இவர்களின் பின்னால் இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் எனக் கண்டறிந்து மொத்த Network-ஐயும் சுற்றி வளைக்க வேண்டும்.

தாசில்தார் மூலமாகக் கம்யூனிஸ்டுகளைக் கணக்கெடுப்பதற்கு பதிலாக, மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் இப்படி எத்தனை லியோதாஸ்களும், பவுடர் சரத்களும் த.வெ.க.வில் இருக்கிறார்கள் என முதலில் கணக்கெடுங்கள். ஆட்சிக்கு வந்த ஐந்தே மாதங்களில் Bad Party என்று பெயரெடுத்திருந்த த.வெ.க., அடுத்தகட்டமாக Breaking Bad Party-யாக Promotion பெற்றுள்ளது.

"பயமா இருக்கா? போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்" என முதலமைச்சர் இதற்கும் Punch Dialogue அடிக்காமல் இருக்க வேண்டும்’ என அதில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இந்தியா மீதான 100 சதவீத வரி நிறுத்தி வைப்பு!.. அமெரிக்கா அறிவிப்பு..

இந்தியாவில் அதிவேக இண்டர்நெட் சேவை!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு....

இந்தியாவில் அதிவேக இண்டர்நெட் சேவை!.. எலன் மஸ்க் அறிவிப்பு....அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலன் மஸ்க் செயற்கைக்கோள் தொடர்பான பல துறைகளிலும் முன்னிலையில் செயல்பட்டு வருபவர்.

தேவாவின் உடலுக்கு விஜய் நேரில் அஞ்சலி!.. அரசு மரியாதையோடு அடக்கம்!...

தேவாவின் உடலுக்கு விஜய் நேரில் அஞ்சலி!.. அரசு மரியாதையோடு அடக்கம்!...தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் இசையமைத்தவர் இசையமைப்பாளர் தேவா. 90களில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக இருந்தவர்.

பயமா இருக்கா?.. போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்!.. விஜயை கலாத்த ஸ்டாலின்..

பயமா இருக்கா?.. போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்!.. விஜயை கலாத்த ஸ்டாலின்..திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியா மீதான 100 சதவீத வரி நிறுத்தி வைப்பு!.. அமெரிக்கா அறிவிப்பு..

இந்தியா மீதான 100 சதவீத வரி நிறுத்தி வைப்பு!.. அமெரிக்கா அறிவிப்பு..ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு 100 சதவீத வரியை விதிக்கும் மசோதா சமீபத்தில் அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது

இப்ப வரி போடுவாரா டிரம்ப்?!.. ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் அமெரிக்கா!..

இப்ப வரி போடுவாரா டிரம்ப்?!.. ரஷ்யாவிடமே டீசல் வாங்கும் அமெரிக்கா!..அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்ற பின் டொனால்ட் டிரம்ப் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வரியை 100 சதவீதமாக உயர்த்தியிருக்கிறார்.