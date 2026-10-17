  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. thenisai thendral deva passed away
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (11:47 IST)

இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானார்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..

deva
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (11:47 IST)
google-news
நடிகர் பிரசாந்த் கோலிவுட்டில் அறிமுகமான வைகாசி பொறந்தாச்சு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைக்க தொடங்கியவர் தேவா. அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களுக்கும் இசையமைத்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக மாறினார்.


ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இவர் இசையமைத்திருக்கிறார். பாட்ஷா, அண்ணாமலை படங்களுக்கு தேவா கொடுத்த இசை ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தனது படங்களில் அதி அளவில் கானா பாடல்களை பயன்படுத்தினார்.

இளையராஜாவும், ஏ.ஆர்.ரகுமானும் இசையமைத்து வந்தாலும் தேவா நிறைய படங்களுக்கு இசையமைத்தார். முன்னணி இயக்குனர்கள் பலரும் தங்களின் படங்களுக்கு தேவாவை இசையமைக்க வைத்தனர். ஆனால் கடந்த 20 வருடங்களில் புதிய இசையமைப்பாளர்களின் வரவு காரணமாக தேவா இசையமைப்பது நின்று போனது.

இந்நிலையில்தான், தற்போது அவர் மாரடைப்பில் காலமாகிவிட்டார் என்கிற செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களையும், திரையுலகினரையும்  அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியிருக்கிறது. அவருக்கு வயது 76. சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள சூர்யா மருத்துவமனையில் அவரின் உயிர் பிரிந்துவிட்டது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
4 நாள் விடுமுறையில் ரூ.500 கோடியை தொடுமா ஜெயிலர் 2 ?

தேவா கோபப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்ல!.. கே.எஸ்.ரவிக்குமார் பேட்டி...

தேவா கோபப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்ல!.. கே.எஸ்.ரவிக்குமார் பேட்டி...தமிழ் சினிமாவில் கானா பாடல்களை அறிமுகப்படுத்திய தேனிசைத் தென்றல் தேவா இன்று காலை மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். கானா பாடல்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல மெலடி பாடல்களையும் தேவா கொடுத்திருக்கிறார்.

தேவா ஒரு சொக்கத்தங்கம்!.. அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு பேசிய ரஜினி!..

தேவா ஒரு சொக்கத்தங்கம்!.. அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு பேசிய ரஜினி!..ரஜினியின் பாட்ஷா, அண்ணாமலை, அருணாச்சலம் ஆகிய மூன்று படங்களுக்கும் அவர் இசையமைத்திருந்தார்.

அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம்!.. விஜய்க்கு பத்திரிக்கை வைத்த கலாநிதிமாறன்...

அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம்!.. விஜய்க்கு பத்திரிக்கை வைத்த கலாநிதிமாறன்...தற்போது கோலிவுட்டில் நம்பர் ஒன் இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் இவர்.

KPY பாலாவுக்கு 2 லட்சம் கொடுத்த பிரபலம்!.. எதுக்கு தெரியுமா?

KPY பாலாவுக்கு 2 லட்சம் கொடுத்த பிரபலம்!.. எதுக்கு தெரியுமா?விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு உள்ளிட்ட பல காமெடி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் கே.பி.ஒய் பாலா.

இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானார்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..

இசையமைப்பாளர் தேவா காலமானார்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..நடிகர் பிரசாந்த் கோலிவுட்டில் அறிமுகமான வைகாசி பொறந்தாச்சு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைக்க தொடங்கியவர் தேவா. அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களுக்கும் இசையமைத்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக மாறினார்.