அஜித் வீட்டிற்கு துக்கம் விசாரிக்க சென்ற முதல்வர் விஜய்.. உடன் த்ரிஷாவும் சென்றாரா?
திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் அவர்கள், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நல குறைவு காரணமாக சென்னையில் காலமானார். துபாயில் இருந்த நடிகர் அஜித், இந்த அதிர்ச்சி செய்தியை கேட்டு உடனடியாக சென்னை திரும்பினார். அவரது தாயாரின் மறைவுக்கு தமிழக அரசியல் தலைவர்களும், உலகெங்கும் உள்ள திரையுலக பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி ஆகியோர் அஜித்தின் தாயார் மறைவுக்கு தங்களது நெஞ்சார்ந்த இரங்கலை அறிக்கையாக வெளியிட்டனர். மேலும், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் உட்பட பல முன்னணித் திரை நட்சத்திரங்களும் அஜித்திற்கு ஆறுதல் கூறினர்.
இந்த துயரமான சூழலில், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், சென்னையில் உள்ள அஜித்தின் இல்லத்திற்கு நேரடியாக சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். தனது நெருங்கிய நண்பரான அஜித்தை கட்டிப்பிடித்து, அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தனது ஆழ்ந்த ஆறுதலை தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து நடிகை த்ரிஷாவும் அஜித்தின் வீட்டிற்கு சென்று, அவரது தாயாரின் மறைவுக்கு தனது அஞ்சலியையும் இரங்கலையும் செலுத்தினார். சமூக வலைத்தளங்களில் இவர்கள் அஞ்சலி செலுத்த வந்த வீடியோக்கள் பரவி, ரசிகர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Siva
