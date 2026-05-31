  4. Tamil Nadu CM Vijay and Actress Trisha Visit Actor Ajith's House to Offer Condolences on His Mother's Demise
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (08:32 IST)

அஜித் வீட்டிற்கு துக்கம் விசாரிக்க சென்ற முதல்வர் விஜய்.. உடன் த்ரிஷாவும் சென்றாரா?

திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் அவர்கள், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நல குறைவு காரணமாக சென்னையில் காலமானார். துபாயில் இருந்த நடிகர் அஜித், இந்த அதிர்ச்சி செய்தியை கேட்டு உடனடியாக சென்னை திரும்பினார். அவரது தாயாரின் மறைவுக்கு தமிழக அரசியல் தலைவர்களும், உலகெங்கும் உள்ள திரையுலக பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி ஆகியோர் அஜித்தின் தாயார் மறைவுக்கு தங்களது நெஞ்சார்ந்த இரங்கலை அறிக்கையாக வெளியிட்டனர். மேலும், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் உட்பட பல முன்னணித் திரை நட்சத்திரங்களும் அஜித்திற்கு ஆறுதல் கூறினர்.
 
இந்த துயரமான சூழலில், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், சென்னையில் உள்ள அஜித்தின் இல்லத்திற்கு நேரடியாக சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். தனது நெருங்கிய நண்பரான அஜித்தை கட்டிப்பிடித்து, அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தனது ஆழ்ந்த ஆறுதலை தெரிவித்தார். 
 
முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் இணைந்து நடிகை த்ரிஷாவும் அஜித்தின் வீட்டிற்கு சென்று, அவரது தாயாரின் மறைவுக்கு தனது அஞ்சலியையும் இரங்கலையும் செலுத்தினார். சமூக வலைத்தளங்களில் இவர்கள் அஞ்சலி செலுத்த வந்த வீடியோக்கள் பரவி, ரசிகர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.