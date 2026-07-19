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  4. CM Vijay fulfills promises made during hostel inspection immediately
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (10:44 IST)

நேற்று முன் தினம் ஆய்வு.. இன்று கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றம்.. இதுதான் விஜய் ஆட்சி...!

vijay
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (10:44 IST)
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முதலமைச்சர் விஜய் சமீபத்தில் சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது, அங்கு தங்கியிருக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் பல்வேறு தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரிடம் முன்வைத்தனர். மாணவர்களின் குறைகளை கூர்ந்து கவனித்த முதலமைச்சர், அவற்றை உடனடியாக நிறைவேற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
 
இதன் தொடர்ச்சியாக, மாணவர்கள் விடுத்த அனைத்து கோரிக்கைகளும் மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே நிறைவேற்றப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாலிபால் மைதானம் உட்பட, மாணவர்கள் கேட்ட அனைத்து வசதிகளும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. தனது ஆய்வு முடிந்த அடுத்த சில நாட்களிலேயே, கொடுத்த வாக்குறுதியை முதலமைச்சர் நிறைவேற்றியிருப்பது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"நாங்கள் எதிர்பார்த்த உண்மையான மக்கள் ஆட்சி இதுதான்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். வெறும் வாக்குறுதிகளாக இல்லாமல், சொன்ன சொல்லை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றும் அரசாக இது செயல்படுவது பாராட்டுக்குரியது என சமூக ஆர்வலர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
இதே போன்ற வேகத்துடனும், பொறுப்புடனும் முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, அரசு நிர்வாகத்தின் மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் மத்தியில் பலப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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