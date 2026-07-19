  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. 'A+' Rowdy shot in leg by police in Kundrathur for making country-made bombs
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (09:20 IST)

வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..

சென்னை
Written By: Webdunia
Published: Sun, 19 Jul 2026 (09:20 IST)
google-news
சென்னை குன்றத்தூர் பகுதியில், நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட 'ஏ+' ரவுடி கருப்பு என்ற தமிழ் அழகு  காவல்துறையினரால் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
முன்விரோதம் காரணமாக பழிவாங்கும் நோக்கில், தமிழ் அழகு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாரிப்பதாக காவல்துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், அவரை பிடிப்பதற்காகத் திருமழிவாக்கம் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். 
 
அப்போது, காவல்துறையினரை நோக்கி தமிழ் அழகு கத்தியால் வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. தற்காப்புக்காகவும், அவரைக் கட்டுப்படுத்தவும் காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில், தமிழ் அழகின் வலது காலில் குண்டு பாய்ந்து காயமடைந்தார். 
 
இதனை தொடர்ந்து, அவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து மேல்விசாரணை நடந்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..

வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..சென்னை குன்றத்தூர் பகுதியில், நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட 'ஏ+' ரவுடி கருப்பு என்ற தமிழ் அழகு காவல்துறையினரால் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது.. மொத்தம் 14 பேர் கைது..

தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது.. மொத்தம் 14 பேர் கைது..ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில், மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து ரூ.2.80 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரியில் அதிநவீன பசுமைத் திட்டம்.. டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதிய முயற்சி..

கிருஷ்ணகிரியில் அதிநவீன பசுமைத் திட்டம்.. டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதிய முயற்சி..கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தனது வளாகத்தில், 'அறிவம்' (ARIVAM - AI Data Center, Renewables, Integrated Microgrid Solutions, Validated Engineering & Management Centre) என்ற அதிநவீன பசுமைத் திட்டத்தை உருவாக்க டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நெசப்பாக்கம் முதல் சிறுசேரி வரை.. விரிவாக்கம் அடையும் சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பணிகள் தீவிரம்..

நெசப்பாக்கம் முதல் சிறுசேரி வரை.. விரிவாக்கம் அடையும் சென்னை மெட்ரோ ரயில்.. பணிகள் தீவிரம்..சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட திட்டத்தின் கீழ், பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் பர்ப்பிள் லைன் பணிகளை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழித்தடம் நெசப்பாக்கம் முதல் சிறுசேரி வரையான வழித்தடத்தில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

ஆள் புடிக்கிற வேலை வேணாம்!.. அது வேஸ்ட்!.. விஜய்க்கு திருமா அட்வைஸ்!...

ஆள் புடிக்கிற வேலை வேணாம்!.. அது வேஸ்ட்!.. விஜய்க்கு திருமா அட்வைஸ்!...தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக 60 வருடங்களுக்கு பின் பல கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்து கூட்டணி ஆட்சியை தவெக தலைவர் விஜய் அமைத்திருக்கிறார். இது ஒரு புதிய மாற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது.