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வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..
சென்னை குன்றத்தூர் பகுதியில், நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட 'ஏ+' ரவுடி கருப்பு என்ற தமிழ் அழகு காவல்துறையினரால் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்விரோதம் காரணமாக பழிவாங்கும் நோக்கில், தமிழ் அழகு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாரிப்பதாக காவல்துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், அவரை பிடிப்பதற்காகத் திருமழிவாக்கம் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர்.
அப்போது, காவல்துறையினரை நோக்கி தமிழ் அழகு கத்தியால் வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. தற்காப்புக்காகவும், அவரைக் கட்டுப்படுத்தவும் காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில், தமிழ் அழகின் வலது காலில் குண்டு பாய்ந்து காயமடைந்தார்.
இதனை தொடர்ந்து, அவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து மேல்விசாரணை நடந்து வருகிறது.
Edited by Siva
வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது.. மொத்தம் 14 பேர் கைது..
கிருஷ்ணகிரியில் அதிநவீன பசுமைத் திட்டம்.. டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதிய முயற்சி..
கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தனது வளாகத்தில், 'அறிவம்' (ARIVAM - AI Data Center, Renewables, Integrated Microgrid Solutions, Validated Engineering & Management Centre) என்ற அதிநவீன பசுமைத் திட்டத்தை உருவாக்க டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.