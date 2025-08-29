வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (15:02 IST)

ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

மாநிலங்களின் வருவாய் நலன்களை பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி முறையில் கொண்டு வரப்படும் சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியதாவது:
 
ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பு சீர்திருத்தங்களின் பலன்கள் சாதாரண மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், "மாநிலங்களின் வருவாயைப் பாதுகாக்கும் வகையிலான திட்டங்களை வகுக்க, அனைத்து மாநிலங்களும் மத்திய அரசின் ஆதரவைக் கோரும் வரைவு ஒன்று ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சிலிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மாநிலங்களின் வருவாயைக் குறைத்து, ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தங்களை மட்டும் அமல்படுத்துவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். வரி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டதன் பயன் சாமானிய மக்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டும் என்றும், அதே சமயம் மாநிலங்களின் வருவாய் நலன்கள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
இந்தக் கருத்துக்கள், மத்திய அரசு முன்மொழிந்த ஜி.எஸ்.டி. வரி விகித சீரமைப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் எட்டு மாநிலங்களின் நிதியமைச்சர்கள் கூடி விவாதித்த பிறகு வெளியாகியுள்ளன. இந்த சீர்திருத்தங்களின் நோக்கம் வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், மாநிலங்களின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு மத்திய அரசு உறுதியளிக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்க்கட்சிகளின் ஒட்டுமொத்த கோரிக்கையாக உள்ளது.
 
Edited by Mahendran

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் குறித்த கேள்விகளை தொடர்ந்து எழுப்பிய செய்தியாளர்களிடம், தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோபமடைந்தார். மக்கள் எதிர்கொள்ளும் உண்மையான பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு, இதுபோன்ற தேவையற்ற கேள்விகளை ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிகமான வரி விதித்துள்ள நிலையில் இன்று ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் தாயாரை அவதூறாக பேசிய நபர் கைது.. ராகுல் காந்தி கண்டனம்..!

பிரதமர் தாயாரை அவதூறாக பேசிய நபர் கைது.. ராகுல் காந்தி கண்டனம்..!பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறான கருத்துகளை தெரிவித்ததாக பீகாரின் முகமது ரிஸ்வி என்ற நபர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சொந்த பேரனையே தலையை துண்டித்து பலிக் கொடுத்த தாத்தா! - லியோ பட பாணியில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

சொந்த பேரனையே தலையை துண்டித்து பலிக் கொடுத்த தாத்தா! - லியோ பட பாணியில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!விஜய் நடித்த லியோ படத்தில் சொந்த அப்பாவே மகளை நரபலி கொடுப்பது போல உத்தர பிரதேசத்தில் தாத்தா பேரனை பலிக் கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com