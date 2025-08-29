வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (13:10 IST)

தன்ஷிகாவுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்த விஷால்! விரைவில் திருமணம்! - வைரலாகும் போட்டோ!

Vishal Sai dhanshika

நடிகர் விஷாலும், நடிகை சாய் தன்ஷிகாவும் காதலித்து வந்த நிலையில் இன்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்துக் கொண்டனர்.

 

நடிகர் விஷால் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க பொதுச்செயலாளராக இருந்து வரும் நிலையில், நடிகர் சங்க கட்டிடம் கட்டிய பிறகே தனது திருமணம் என உறுதியாக கூறியிருந்தார். இதற்கிடையே விஷாலுக்கும் சாய் தன்ஷிகாவுக்கும் காதல் மலர்ந்தது. அப்போது ஆகஸ்டு 29 தனது பிறந்தநாள் அன்றே தனது திருமணத்தையும் திட்டமிட்டிருப்பதாக விஷால் கூறியிருந்தார்.

 

ஆனால் அவர் வாக்குறுதி அளித்தப்படி நடிகர் சங்க கட்டிடத்தின் பணிகள் செப்டம்பரில் முடிய உள்ளதால் அதன் பின்னர் திருமணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் என திட்டமிட்டுள்ளாராம். அதனால் இன்று நெருங்கிய குடும்பத்தினர் சூழ விஷால் - சாய் தன்ஷிகா நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் திருமணம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

இன்று விஷால் - சாய் தன்ஷிகா நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற நிலையில் அந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அவர்களுக்கு ரசிகர்கள் தங்கள் வாழ்த்துகளை கூறி வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?

கொடுத்த வாக்கிற்காக விஷால் எடுத்த முடிவு? தன்ஷிகாவுடனான காதல் என்ன ஆனது?சமீபத்தில் சாய் தன்ஷிகாவை காதலிப்பதாக கூறியிருந்த விஷால் திருமணம் குறித்து எதுவும் அறிவிக்காமல் இருந்து வருகிறார்.

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!

LIK இல்லைனா Dude..? ஒரு படம்தான் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ்! - உஷாரான ப்ரதீப் ரங்கநாதன்!இளம் நடிகர் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் இரண்டு படங்கள் தீபாவளிக்கு வெளியாவதாக அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் ஒரு படம்தான் வெளியாகும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புசூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் படையப்பா திரைப்படம் ரீரிலீஸாக உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com