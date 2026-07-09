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முதல்வரின் டேபிளில் தூங்கும் விசிகவின் 2 கோரிக்கைகள்!. அப்செட்டில் வன்னி அரசு!...
தவெக ஆட்சி அமைவதற்கு விடுதலை சிறுத்தை கட்சியும் தனது ஆதரவை கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கு பதிலாக விசிக எம்எல்ஏ வன்னி அரசுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் வகித்து வரும் ஆதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை தற்போது சமூக நீதித்துறை என பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரானது முதல் வன்னியரசு அவர் துறை சார்ந்த பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். பல இடங்களுக்கும் சென்று பட்டியலின மக்களை சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சினையை கேட்டு வருகிறார்.
அதேநேரம் விசிக தரப்பு முன்வைத்துள்ள இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் தற்போது வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. அதில் ஒன்று சமூக நீதித்துறை தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.. மற்றொன்று தாட்கோ (TAHDCO) இயக்குனரை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான்.
தாட்கோவில் என்ன பிரச்சனை என்றால் தமிழக அரசின் பல்வேறு பணிகளுக்காக தாட்கோ மூலம் நடைபெறும் ஒப்பந்தங்கள் விதிகளின்படி பட்டியலின ஒப்பந்ததாரர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் யாரும் முன்வரவில்லை என்றால் மட்டுமே பிறருக்கு வாய்ப்பு போகும். ஆனால், பட்டியல் இன சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் செல்வதில்லை என்கிறார்கள். பட்டியலின ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்றாலும் பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி ஒப்பந்தங்கள் வேறு தரப்பினருக்கு மாற்றப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்திருக்கிறது..
எனவேதான் தாட்கோ இயக்குனரை மாற்ற வேண்டும் என வன்னியரசு முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். அதேபோல், ஆணவக் கொலை தொடர்பாக தனி சட்டத்தை தமிழக அரசு இயற்ற வேண்டும் என்பது விசிகவின் பல வருட கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் தவெக அரசு இதுவரை செவி சாய்க்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அமைச்சர் வன்னியரசு அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
அதேநேரம் விசிக தரப்பு முன்வைத்துள்ள இரண்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் தற்போது வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. அதில் ஒன்று சமூக நீதித்துறை தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.. மற்றொன்று தாட்கோ (TAHDCO) இயக்குனரை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான்.
தாட்கோவில் என்ன பிரச்சனை என்றால் தமிழக அரசின் பல்வேறு பணிகளுக்காக தாட்கோ மூலம் நடைபெறும் ஒப்பந்தங்கள் விதிகளின்படி பட்டியலின ஒப்பந்ததாரர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் யாரும் முன்வரவில்லை என்றால் மட்டுமே பிறருக்கு வாய்ப்பு போகும். ஆனால், பட்டியல் இன சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் செல்வதில்லை என்கிறார்கள். பட்டியலின ஒப்பந்ததாரர்கள் ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்றாலும் பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி ஒப்பந்தங்கள் வேறு தரப்பினருக்கு மாற்றப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்திருக்கிறது..