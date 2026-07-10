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கரூர் நெரிசல் சோக சம்பவம்.. காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தவெகவில் இருந்து நிதியுதவி: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
கரூர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலால் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலைக்கான அரசாணைகளை வழங்கி வருகிறார். இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், காயமடைந்தவர்களுக்கும் தவெக சார்பில் நிதி உதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியில் வலுவாக எழுந்தது.
இந்தக் கோரிக்கை குறித்துப் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, காயமடைந்தவர்களுக்கும் தவெக சார்பில் கட்டாயம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "கரூரில் கூட்ட நெரிசலால் காயமடைந்தவர்களின் முழுமையான பட்டியல் இதுவரை கிடைக்காமல் இருந்தது. தற்போதுதான் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சரியான பட்டியல் எங்களிடம் வந்து சேர்ந்துள்ளது. எனவே, காயமடைந்தவர்கள் குறித்த தரவுகளைச் சரிபார்த்து, அவர்களுக்குத் தவெக-வின் சொந்த நிதியிலிருந்து உரிய நிவாரணத் தொகை விரைவில் அறிவிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த கரூர் பயணம், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அரசு வேலை மற்றும் நிதி உதவிகளை வழங்குவதுடன், காயமடைந்தவர்களையும் கைவிடாமல் அரவணைக்கும் மனிதாபிமானச் செயல்பாடாக அமைந்துள்ளது. தவெக அரசின் இந்த வேகமான நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மத்தியில் ஒருவித நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சிக்கு வ்ந்த சில மாதங்களில் அரசின் சார்பாகவும், கட்சியின் சார்பாகவும் இவ்வளவு விரைவாக நிவாரணங்களை விஜய் உறுதி செய்தது, அரசியல் களத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
கரூர் நெரிசல் சோக சம்பவம்.. காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தவெகவில் இருந்து நிதியுதவி: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
கரூர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலால் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலைக்கான அரசாணைகளை வழங்கி வருகிறார். இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், காயமடைந்தவர்களுக்கும் தவெக சார்பில் நிதி உதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியில் வலுவாக எழுந்தது.
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தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம்.. மேலும் 2 பேர் கைது..
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியை வீழ்த்த சதி திட்டம் தீட்டியதாக ஏற்கனவே 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சதிச்செயலில் தொடர்புடையதாக ஒரு மருத்துவர் உட்பட இருவர் புதிதாக கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 70 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.