ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!

ஆபீசுக்கு போகும்போது குடையுடன் போங்க.. 7 மாவட்டங்களில் வெளுத்து கட்ட போகும் மழை..!
தமிழகத்தின் சில பகுதிகளிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
 
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, இன்று காலை 10 மணி வரை கீழ்க்கண்ட 7 மாவட்டங்களிலும் காரைக்காலிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான அல்லது மிதமான மழைக்குச் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன:
 
மயிலாடுதுறை
 
நாகப்பட்டினம்
 
தஞ்சாவூர்
 
திருவாரூர்
 
புதுக்கோட்டை
 
ராமநாதபுரம்
 
தூத்துக்குடி
 
சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள புறநகர் பகுதிகளில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

மனித தலைமுடி ஏற்றுமதியில் ரூ.50 கோடி மோசடி.. சென்னை உள்பட 7 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை..!

மனித தலைமுடி ஏற்றுமதியில் ரூ.50 கோடி மோசடி.. சென்னை உள்பட 7 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை..!நாகாலாந்தை தளமாக கொண்ட 'இம்சொங் குளோபல் சப்ளையர்ஸ்' என்ற மனித முடி ஏற்றுமதி நிறுவனம் தொடர்பான சுமார் ரூ. 50 கோடி மோசடி வழக்கில், அமலாக்கத்துறை நாகாலாந்து, அஸ்ஸாம் மற்றும் சென்னை உட்பட ஏழு இடங்களில் அதிரடி சோதனை நடத்தியுள்ளது.

2022ல் இறந்த வாக்காளரின் புகைப்படத்திலும் பிரேசில மாடல் அழகி புகைப்படம்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

2022ல் இறந்த வாக்காளரின் புகைப்படத்திலும் பிரேசில மாடல் அழகி புகைப்படம்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!அரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படம் 22 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். அதே புகைப்படம், மார்ச் 2022 இல் இறந்த குனியா என்ற பெண்ணின் வாக்காளர் பதிவிலும் இடம்பெற்றிருப்பது தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறந்த பின்பும் பெயர் நீக்கப்படாமல், வெளிநாட்டு பெண்ணின் புகைப்படத்துடன் பதிவு தொடர்வது குறித்து குனியாவின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி தெரிவித்தனர்.

எலான் மஸ்கின் சம்பளம் ரூ. 82 லட்சம் கோடி: டெஸ்லா பங்குதாரர்கள் இன்று முடிவு எடுக்கிறார்களா?

எலான் மஸ்கின் சம்பளம் ரூ. 82 லட்சம் கோடி: டெஸ்லா பங்குதாரர்கள் இன்று முடிவு எடுக்கிறார்களா?டெஸ்லா நிறுவனரும் உலகின் முதல் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க், தனக்கு உலகிலேயே அதிகபட்ச ஊதியமாக ஒரு டிரில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 82 லட்சம் கோடி) வழங்கப்பட வேண்டும் என்று டெஸ்லா நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த கோரிக்கை குறித்து டெஸ்லாவின் வருடாந்திக் கூட்டத்தில் இன்று முடிவு செய்யப்பட உள்ளது.

சென்னை உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு கொட்டப்போகும் மழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

சென்னை உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு கொட்டப்போகும் மழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று இரவுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வெப்ப சலனம் காரணமாகத் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: திமுக கூட்டணி அறிவிப்பு..!

தேர்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: திமுக கூட்டணி அறிவிப்பு..!தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ள தேர்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் வருகிற நவம்பர் 11 ஆம் தேதி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன.

