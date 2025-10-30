வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (09:26 IST)

நவம்பர், டிசம்பரில் வலுவான புயல்கள் உருவாக வாய்ப்பு! - சுயாதீன வானிலை ஆய்வாலர் டெல்டா வெதர்மேன் கணிப்பு!

நவம்பர், டிசம்பரில் வலுவான புயல்கள் உருவாக வாய்ப்பு! - சுயாதீன வானிலை ஆய்வாலர் டெல்டா வெதர்மேன் கணிப்பு!

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வங்கக்கடலில் வலுவான புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமசந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

இந்தியாவில் வடக்கிழக்கு பருவமழை வழக்கத்தை விட முன்பாக தொடங்கிய நிலையில் வங்கக்கடலில் இரண்டு முறை காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகி அதில் ஒன்று மோன்தா புயலாக மாறி கரையைக் கடந்தது. அதை தொடர்ந்து மழைப்பொழிவில் சற்று இடைவெளி ஏற்பட்டுள்ளது.

 

ஆனால் நவம்பர் 10க்கு பிறகு பருவமழை தீவிரமடையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்நிலையில் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வலுவான புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமசந்தர் கணிதுள்ளார்.

 

அவரது கணிப்பின்படி, தற்போது வங்கக்கடலில் புயல் உள்ளிட்ட வானிலை நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கும், கடல் சார்ந்த அலைவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கும் சாதகமான கடல் வெப்பநிலை உள்ளது. கிழக்கிந்திய பெருங்கடலில் சுமத்ரா தீவுகள் அருகே கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அதேசமயம் நேர் எதிராக சோமாலியா கடல்பகுதியில் கடல் மேற்பரப்பு குளிர்ச்சி அடைந்து வருகிறது.

 

இந்த இருமுனை எதிர்மறை நிகழ்வால் கடந்த 2019ல் அரபிக்கடலில் அடுத்தடுத்து சூப்பர் புயல், அதி தீவிர புயல், மிக தீவிர புயல் மற்றும் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலங்கள் உருவாகின. தற்போது அதே நிலையில் மீண்டும் உருவாகியுள்ளதால் வங்கக்கடலில் வலுவான புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதனால் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும் என்றும் ஹேமசந்தர் கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்.. நீதிமன்ற விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே குழந்தை பெற்றதால் அதிர்ச்சி..!

15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்.. நீதிமன்ற விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே குழந்தை பெற்றதால் அதிர்ச்சி..!குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் கருக்கலைப்பு அனுமதி கோரிய மனு மீதான விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான 15 வயது சிறுமி பெண் குழந்தையை பிரசவித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயனில்லை.. டிஜிட்டல் அரேஸ்ட்டில் ரூ.50 லட்சம் ஏமாந்த முதிய தம்பதி..!

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயனில்லை.. டிஜிட்டல் அரேஸ்ட்டில் ரூ.50 லட்சம் ஏமாந்த முதிய தம்பதி..!மும்பையில் ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரி ஒருவரையும் அவரது மனைவியையும் சைபர் குற்றவாளிகள் 'டிஜிட்டல் கைது' நாடகமாடி மிரட்டி, அவர்களது சேமிப்பிலிருந்து ரூ. 50.5 லட்சம் பணத்தை மோசடி செய்துள்ளனர்.

சூடானில் உள்நாட்டு போர் தீவிரம்.. ராணுவமே சொந்த நாட்டு மக்கள் 460 பேரை கொன்ற கொடூரம்..!

சூடானில் உள்நாட்டு போர் தீவிரம்.. ராணுவமே சொந்த நாட்டு மக்கள் 460 பேரை கொன்ற கொடூரம்..!வடக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் நடந்து வரும் உள்நாட்டு போரின் காரணமாக ராணுவமே தனது சொந்த நாட்டு மக்களை கொலை செய்துள்ளது.

கர்ப்பிணியை நடுரோட்டில் இறக்கிவிட்ட ஆம்புலன்ஸ்.. சகதியுள்ள சாலையில் குழந்தை பெற்ற பெண்..!

கர்ப்பிணியை நடுரோட்டில் இறக்கிவிட்ட ஆம்புலன்ஸ்.. சகதியுள்ள சாலையில் குழந்தை பெற்ற பெண்..!உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில், கர்ப்பிணி ஒருவரை ஏற்றிச் சென்ற ஆம்புலன்ஸ், சாலை குண்டும் குழியுமாக இருந்ததால், அதற்கு மேல் செல்ல முடியாது என்று கூறி நடுரோட்டில் கர்ப்பிணியை இறக்கிவிட்டு சென்றது. அந்த பெண் சேறும் சகதியுமாக உள்ள சாலையில் குழந்தை பெற்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவுடன் கூட்டணி, விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை.. ஏன் இந்த முரண்? அமித்ஷா அளித்த பதில்..!

அதிமுகவுடன் கூட்டணி, விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை.. ஏன் இந்த முரண்? அமித்ஷா அளித்த பதில்..!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், அதிமுகவுடன் கூட்டணியை உறுதி செய்த பிறகும், இன்னொரு பக்கம் விஜய்யுடன் கூட்டணி வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவது குறித்த முரண்பாடு பற்றி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com