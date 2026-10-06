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  4. private bus driver says trip is cancelled because of free bus
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (12:27 IST)

வெற்றிப் பயண திட்டத்தால் பஸ் காத்து வாங்குது!. புலம்பி வீடியோ போட்ட தனியார் பேருந்து ஓட்டுனர்..

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:29 IST)
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முதல்வர் விஜய் கடந்த 2ம் தேதி தமிழக அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கும் வெற்றி பயண திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தார். எனவே நகர்ப்புற சாதாரண பேருந்து, எக்ஸ்பிரஸ், LSS, Deluxe, புறநகர் சாதாரண மற்றும் 40 கி.மீ தூரம் வரை மலைப்பகுதி சாதாரண பேருந்துகளில் பெண்கள், சிறுமிகள், திருநங்கைகள் என எல்லோரும் இலவசமாக பயணிக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த திட்டத்தால் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கும் பயணிக்க முடியும் என்பதால் பெரும்பாலான பெண்கள் அரசு பேருந்துகளில் பயணிப்பதிலேயே ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இதன் காரணமாக தனியார் பேருந்துகளில் வருமான இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, பல தனியார் பேருந்து ஓனர்களும், அதில் பணிபுரியும் ஓட்டுனர் மற்றும் நடத்துனர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, தனியார் பேருந்துகள் டிக்கெட் விலையை கணிசமாக உயர்த்திவிட்டன.

இந்நிலையில், நாகர்கோவிலிருந்து கன்னியாகுமாரி செல்லும் ஒரு தனியார் பேருந்தின் ஓட்டுனர் சமூகவலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘வெற்றி பயண திட்டம் காரணமாக பேருந்தே காலியாக இருக்கிறது. நிறைய அரசு இலவச பேருந்துகள் இருப்பதால் எங்கள் பேருந்தில் யாரும் ஏறவில்லை. டிரிப்பையே ரத்து செய்துவிட்டோம். இப்படியிருந்தால் நாங்கள் எப்படி பிழைப்பது?’ என அதில் அவர் வேதனையுடன் புலம்பியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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