இப்போ என்ன பண்ணுவாரு பனையூர் பண்ணையாரு? புளூசட்டை மாறன் போட்ட பதிவு
கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு முதல் முறையாக சேலத்தில் பெரிய அளவில் கூட்டத்தைக் கூட்டி இன்று பொதுக் கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார் தவெக தலைவர் விஜய். இந்த பொதுக்கூட்டத்திலும் ஒருவர் மயக்கம் அடைந்து சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஏற்கனவே கரூரில் நடந்த அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 41 பேர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.
அது சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு இன்னும் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில் சேலத்தில் நடந்த இந்த பொதுக்கூட்டத்திலும் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரிய பேசுபொருளாக மாறி உள்ளது. கூட்ட நெரிசலில் மதிய வெயில் தாங்க முடியாமல் மயக்கம் அடைந்த அந்த நபரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகும் வழியிலேயே முன்பாகவே சிகிச்சை பலனின்றி அந்த நபர் உயிரிழந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து விஜய்க்கு பிரச்சனை வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. ஒரு பக்கம் ஜனநாயகன் படம் குறித்த பிரச்சனை போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு பக்கம் கரூர் சம்பவம் பற்றிய பிரச்சினையும் போய்க்கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கிடையில் சேலத்தில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் பிரபல திரை விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறன் இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு மதிய வெயிலில் பந்தல் கூட போடாமல் மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இவரது வீட்டாரையும் பனையூர் வரச்சொல்லி நஷ்ட ஈடு தருவார் போல தவெக தலைவர் என தன்னுடைய எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.