வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (14:22 IST)

ரஜினியின் ரெஃபெரன்ஸ் வச்சுதான் எடுத்தோம்! விஜய் படத்தில் நடந்த மேஜிக்

ரஜினியின் ரெஃபெரன்ஸ் வச்சுதான் எடுத்தோம்! விஜய் படத்தில் நடந்த மேஜிக்
தமிழ் சினிமாவில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி இவர்களுக்கு பிறகு பெரியளவில் பேசப்பட்ட நடிகர்கள் ரஜினி கமல். ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு கமல் மவுசு குறைய தொடங்கியது. கமலை பொறுத்தவரைக்கும் சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் படங்களாகவே எடுக்க ஆரம்பித்தார். அதனால் அது ரசிகர்களுக்கு புரியவில்லை. ஆனால் ரஜினியோ மாஸ் , ஆக்‌ஷன் என ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கில் அப்படியான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்தார்.
 
அது அவரை வேற லெவலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தியது. இப்போது வரை மாஸ் நடிகர், உச்ச நடிகர் என்றாலே முதல் இடத்தில் இருப்பது ரஜினிதான். வசூல் சக்கரவர்த்தியாகவும் திகழ்ந்து வருகிறார். அவர் படம் ரிலீஸாவதற்கு முன்பே வியாபாரம் களை கட்டுகிறது. ரிலீஸுக்கு முன்பே போட்ட முதலீட்டை எடுத்துவிடுகிறார்கள் தயாரிப்பாளர்கள். அப்படியான ஒரு அந்தஸ்தில்தான் விஜயும் இருக்கிறார்.
 
ஒரு கட்டத்தில் ரஜினி விஜய் போட்டி சமூக வலைதளத்தில் கொளுந்துவிட்டு எரிந்தது. ரஜினி ரசிகர்களும் விஜய் ரசிகர்களும் மாறி மாறி டிவிட்டர் , இன்ஸ்டா என கடுமையாக சண்டை போட்டுக் கொண்டனர். அதன் பிறகு ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவில் நான் பார்த்து வளர்ந்த பையன் விஜய் என ரஜினி சொல்லி அந்த சண்டையை ஆஃப் செய்தார். அதன் பிறகு அப்படியான மோதல் வெடிக்கவே இல்லை.
 
ஆனால் உள்ளுக்குள் ஏதாவது ஒரு வகையில் புகைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் விஜய் படத்தில் ரஜினியை ரெஃபரன்ஸாக வைத்துதான் ஒரு காட்சியை எடுத்தோம் என சம்பந்தப்பட்ட பட இயக்குனர் கூறியுள்ளார். அதாவது விஜய் இரண்டு வேடங்களில் நடித்த  படம் அழகிய தமிழ் மகன். அதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பாடல் மதுரைக்கு போகாதடி பாடல்.
 
அதில் ஒரு காட்சியில் கழுத்தில் பெரிய மாலையுடன் வேட்டி சட்டை அணிந்தவாறு விஜய் நடந்துவருவார். அது எஜமானில் ரஜினியை ரெஃபரன்ஸாக வைத்துதான் எடுத்தோம் என அந்தப் படத்தின் இயக்குனர் கூறியுள்ளார்.

சரித்திர ஃபேண்டஸி படம்!. பெரிய பட்ஜெட்!. தனுஷ் படம் பற்றி பேசும் மாரி செல்வராஜ்!..

சரித்திர ஃபேண்டஸி படம்!. பெரிய பட்ஜெட்!. தனுஷ் படம் பற்றி பேசும் மாரி செல்வராஜ்!..பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன், வாழை, பைசன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி கோலிவுட்டில் முன்னணி இயக்குனராக மாறியிருப்பவர் மாரி செல்வராஜ்.

கன்னத்தில் அறைந்தார்.. எட்டி உதைத்தார்.. விஜயின் உதவியாளர் பேட்டி..

கன்னத்தில் அறைந்தார்.. எட்டி உதைத்தார்.. விஜயின் உதவியாளர் பேட்டி..நடிகர் விஜய் 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்தவர். அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உண்டு.

சூர்யா மீது எழுந்த அந்த விமர்சனம்! விஜய் மாதிரியே வெறி கொண்டெழுந்த சூர்யா

சூர்யா மீது எழுந்த அந்த விமர்சனம்! விஜய் மாதிரியே வெறி கொண்டெழுந்த சூர்யாதற்போது கோலிவுட்டில் ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் சூர்யா. ஆனால் ஆரம்பத்தில் இவருக்கு நடிக்க தெரியாது.

42 ஆண்டுகள் கழித்து வெளியாகும் டி ராஜேந்தரின் சூப்பர்ஹிட் படம்.. நாளை ரிலீஸ்..!

42 ஆண்டுகள் கழித்து வெளியாகும் டி ராஜேந்தரின் சூப்பர்ஹிட் படம்.. நாளை ரிலீஸ்..!இயக்குநர் டி.ராஜேந்தரின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான மைல்கல்லான 'உயிருள்ளவரை உஷா' திரைப்படம், சுமார் 42 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

தனுஷுடன் நாளை காதலர் தினத்தில் திருமணமா? நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் விளக்கம்..!

தனுஷுடன் நாளை காதலர் தினத்தில் திருமணமா? நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் விளக்கம்..!நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் தனது திருமணம் குறித்த வதந்திகளுக்கு தற்போது அதிரடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

