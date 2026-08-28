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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (18:49 IST)

கஜானா காலி!.. பேனா சிலை வைக்க எதுக்கு பிளான் பண்ணீங்க!.. அருண்ராஜ் Vs உதயநிதி காரசார வாக்குவாதம்

arunraj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (18:51 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே சட்டசபையில் தவெக அமைச்சர்களுக்கும், உதயநிதி ஸ்டாலின்  உள்ளிட்ட திமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கும் இடையே காரசாரமான வாக்குவாதங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரரும் முடிந்தவரை இரு தரப்பையும் அமைதிப்படுத்தி அவையை நடத்த முயற்சி செய்து வருகிறார். திமுக முன்னாள் அமைச்சர்களும், எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியும் தவெக அரசை விமர்சிக்கும் போது அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் போன்றவர்கள் திமுக ஆட்சியில் என்ன நடந்தது என சொல்லி தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்..

ஆதவ் அர்ஜுனா எழுந்து பேச தொடங்கினாலே திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எழுந்து அவருக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பும் நிலை உருவாகிவிட்டது. இந்நிலையில்தான் இன்று எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் கொடுக்கும் திட்டம் பற்றி உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார். தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ‘கஜானா காலி ஆகிவிட்டது.. திமுக கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு சென்றுவிட்டது.. 10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது’ என்று நீங்கள் பேசினீர்கள்..

‘இவ்வளவு நிதி நெருக்கடி இருக்கும்போது ஏன் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் வாங்கி கொடுக்கிறீர்கள்?’ என உதயநிதி கேட்டார். அதற்கு எழுந்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ் ‘கார் என்பது ஆடம்பர பொருள் அல்ல.. அத்தியாவசையமான ஒன்று. தொகுதி பணிகளை செய்வதற்கு எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் வேண்டும்.. நிறைய தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் கார் வாங்குவதற்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்..

நிதி பற்றாக்குறை பற்றி பேசும் நீங்கள் ‘ஆட்சியில் இருக்கும் போது பேனா சிலை வைக்க ஏன் திட்டம் போட்டீர்கள்?’ என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எழுந்து அவரைப் பார்த்து ஆவேசமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூச்சலிட்டனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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