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முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் எஸ். ரகுபதியின் மருத்துவ கல்லூரியில் விதிமீறலா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றச்சாட்டு...
தமிழகத்தின் முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி, தனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கற்பக விநாயகம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு 'நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்' அந்தஸ்தை பெற, முறையான கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக தற்போதைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கே.ஜி. அருண்ராஜ் அதிரடி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
இந்த முறைகேடு முயற்சியால், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் சுமார் 450 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் மற்றும் 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை தமிழகம் இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், திமுக ஆட்சி காலத்தில் சமூக நீதி மற்றும் இடஒதுக்கீடு கொள்கைகள் நீர்த்துப்போக செய்யப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அவர், இதுபோன்ற செயல்களில் திமுகவின் 'பிளே புக்' பின்பற்றப்படுவதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.
2023-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், கற்பக விநாயகம் நிர்வாகம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக அந்தஸ்தை கோருவதற்கு முன்னதாக, தேவையான தடையின்மை சான்றிதழைப் பெற விண்ணப்பித்திருந்தது. ஆனால், இந்த விவகாரம் தொடர்பான எந்தவொரு பல்கலைக்கழகமும் 60 நாட்களுக்குள் பதிலளிக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த முக்கியமான விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சரின் பங்கு மற்றும் சமூக நீதி தொடர்பான கொள்கை மீறல்கள் தற்போது பெரும் அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Siva
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