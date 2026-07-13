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லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் அருண் பணியிட மாற்றம்!. தவெக அரசு அதிரடி..
கடந்த திமுக ஆட்சியில் சென்னை கமிஷனராக இருந்தவர் அருண் ஐபிஎஸ். திமுகவுக்கு மிகவும் நெருக்கமான அதிகாரியாக பார்க்கப்பட்ட அருண் ஐபிஎஸ் முறைகேடாக பல கோடிகளை சுருட்டியதாக புகார்கள் எழுந்தது. அதோடு தனது அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி தன்னை எதிர்க்கும் பலரின் மீதும் குண்டாஸ் உத்தரவு பிறப்பித்தார் அருண். இதில், பத்திரிக்கையாளர் சவுக்கு சங்கரும் அடக்கம். இதற்குக் நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது.
தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் அருண் காத்திருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டார். அதன்பின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியாக அருண் நியமிக்கப்பட்டார். ஒரு மோசடி நபரையே லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரியாக நியமிப்பது நல்லதல்ல.. இது அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும் என சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்து பேசி வந்தார்.
இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குனர் அருண் தற்போது பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஊனமாச்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு போலீஸ் அகடமி இயக்குனராக அருண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அருண் வகித்து வந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் இயக்குனராக மகேஸ்வரி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அருண் மீது வந்த தொடர் புகார் காரணமாக முதலமைச்சர் விஜய் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.
தவெக ஆட்சி அமைந்தவுடன் அருண் காத்திருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டார். அதன்பின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியாக அருண் நியமிக்கப்பட்டார். ஒரு மோசடி நபரையே லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரியாக நியமிப்பது நல்லதல்ல.. இது அரசுக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும் என சவுக்கு சங்கர் தொடர்ந்து பேசி வந்தார்.
இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குனர் அருண் தற்போது பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஊனமாச்சேரியில் உள்ள தமிழ்நாடு போலீஸ் அகடமி இயக்குனராக அருண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அருண் வகித்து வந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் இயக்குனராக மகேஸ்வரி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அருண் மீது வந்த தொடர் புகார் காரணமாக முதலமைச்சர் விஜய் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.
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