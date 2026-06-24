தொடர்புடைய செய்திகள்
- என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
- கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
- தமிழ்நாட்டில் தயாராகும் அடிடாஸ் காலணிகள்: ஜூலை 10 முதல் கரூரில் உற்பத்தித் தொடக்கம்!
- தமிழக மின்சார பேருந்து டெண்டர் அதிரடி ரத்து: புதிய 'ஜிசிசி' மாடலுக்கு அரசு மாற்றம்!
- கள்ளக்குறிச்சியில் வீடு கட்டாமலேயே ரூ.20 லட்சம் போலியாக பில் பாஸ் செய்த அதிகாரிகள்.. நம்ப முடியாத மோசடி!
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
இந்த விசாரணைப் பட்டியலில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குறிப்பிட்ட சில முக்கிய விவகாரங்கள் உற்றுநோக்கப்பட்டு ஆதாரங்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ராம்சார் ஈரநிலப் பகுதிகளில் விதிகளுக்குப் புறம்பாகப் பெரும் நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட "சிறப்பு அனுமதிகள்" இதில் முதன்மையாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட மனை வணிக நிறுவனம் அசாத்தியமான மற்றும் அசுரத்தனமான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் அதிகாரங்கள் குறித்தும் விசாரணைக் வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு முக்கிய விவகாரங்களும் இந்த ரகசிய ஊழல் கோப்பில் மிக முக்கிய ஆதாரங்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.