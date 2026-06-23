  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. "Udhayanidhi Is My Real Competitor," CM Vijay Had Accurately Predicted Future Political Rivalry To Savukku Shankar
Written By

எனக்குப் போட்டி உதயநிதி தான்! 3 ஆண்டுக்கு முன்பே கணித்த விஜய்.. சவுக்கு சங்கர் தெரிவித்த தகவல்..

savukku shankar
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (09:59 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (09:52 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடையேயான அரசியல் போட்டி உற்றுநோக்கப்படும் வேளையில், பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கர் பகிர்ந்த பழைய உரையாடல் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இருவரும் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே விவாதித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
 
அந்த சந்திப்பின் போது, "2026-ல எனக்கு யார் உண்மையான போட்டியா இருப்பாங்க?" என்று விஜய்  தன்னிடம் கேட்டதாக சவுக்கு சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதற்கு பதிலளித்த சவுக்கு சங்கர், அப்போதைய அரசியல் சூழலை வைத்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் "எடப்பாடி பழனிசாமி தான் உங்களுக்கு போட்டியாக இருப்பார்" என்று கூறியுள்ளார்.
 
ஆனால், சவுக்கு சங்கரின் பதிலை மறுத்த விஜய் அண்ணன், "இல்ல, உதயநிதி தான் எனக்கு போட்டியா இருப்பார்" என்று தீர்க்கமாக அன்றே கணித்து கூறியுள்ளார். தற்போதைய அரசியல் சூழலில் திமுகவின் முகமாகவும், விஜய்க்கு இணையான இளம் தலைவராகவும் உதயநிதி உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அன்றே விஜய் கணித்த அரசியல் தீர்க்கதரிசனம் அப்படியே நிஜமாகியுள்ளது என அரசியல் விமர்சகர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பேசி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...சட்டசபையில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி பற்றி மிகவும் நக்கலாக பேசினார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆன்மிகவாதிகளிடமும், பக்தர்களிடம் மிகவும் பிரபலம், கடற்கரையை ஓட்டு அமைந்துள்ள இந்த கோவிலுக்கு தினமும் இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் நேரில் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் மோதல் வெடித்தது.

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிகளுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் ஆவேசமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.