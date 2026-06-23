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எனக்குப் போட்டி உதயநிதி தான்! 3 ஆண்டுக்கு முன்பே கணித்த விஜய்.. சவுக்கு சங்கர் தெரிவித்த தகவல்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடையேயான அரசியல் போட்டி உற்றுநோக்கப்படும் வேளையில், பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கர் பகிர்ந்த பழைய உரையாடல் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து இருவரும் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே விவாதித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அந்த சந்திப்பின் போது, "2026-ல எனக்கு யார் உண்மையான போட்டியா இருப்பாங்க?" என்று விஜய் தன்னிடம் கேட்டதாக சவுக்கு சங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதற்கு பதிலளித்த சவுக்கு சங்கர், அப்போதைய அரசியல் சூழலை வைத்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் "எடப்பாடி பழனிசாமி தான் உங்களுக்கு போட்டியாக இருப்பார்" என்று கூறியுள்ளார்.
ஆனால், சவுக்கு சங்கரின் பதிலை மறுத்த விஜய் அண்ணன், "இல்ல, உதயநிதி தான் எனக்கு போட்டியா இருப்பார்" என்று தீர்க்கமாக அன்றே கணித்து கூறியுள்ளார். தற்போதைய அரசியல் சூழலில் திமுகவின் முகமாகவும், விஜய்க்கு இணையான இளம் தலைவராகவும் உதயநிதி உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அன்றே விஜய் கணித்த அரசியல் தீர்க்கதரிசனம் அப்படியே நிஜமாகியுள்ளது என அரசியல் விமர்சகர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பேசி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.