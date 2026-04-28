செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (11:28 IST)

அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஜனநாயகன் படம்!.. போலீஸ் எடுத்த ஆக்சன்!..

கோட் திரைப்படத்திற்கு பின் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். விஜய் அரசியலுக்கு வந்துவிட்ட நிலையில் இது தனது கடைசி திரைப்படம் என விஜய் அறிவித்தார். ஹெச்.வினோத் இந்த படத்தை இயக்கியிருந்தார். மேலும் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர்.

அனிருத் இசையமைத்திருந்த இந்த திரைப்படம் தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் ஆகும். அதே நேரம் தமிழுக்கு பொருந்துவது போல பல மாறுதல்களை இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் செய்திருந்தார். குறிப்பாக விஜய் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டதால் அரசியல் தொடர்பான காட்சிகளும் படத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இதுதான் படத்திற்கு எமனாக மாறியது. ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவேண்டிய இந்த படத்திற்கு இப்போதுவரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்காததால் இப்போதுவரை வெளியாகவில்லை.

அதோடு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆனது. இணையதளங்களிலும், சமூக வளங்களங்களிலும் படத்தின் லின்க் பகிரப்பட்டு பலரும் டவுன்லோட் செய்து படத்தை பார்த்தார்கள். இது படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுக்க காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அது தொடர்பாக சிலர்  செய்யப்பட்டுள்ள்னர்.

இந்நிலையில்தன், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்ட்ராங் ரூம் கண்காணிப்பு பணியில் இருந்த யுவராஜ் என்பவர் ஜனநாயகன் படத்தை லேப்டாப்பில் பார்த்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். படம் பார்த்தது தொடர்பான புகைப்படத்தை யுவராஜ் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டதையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்..

