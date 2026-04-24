வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (18:52 IST)

ஜனநாயகன் படத்தின் எடிட்டர் நீக்கம்!.. எடிட்டர் சங்கம் அதிரடி நடவடிக்கை...

விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தை கே.விஎன் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. மேலும் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படம் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை.

தற்போது படம் மறுத்தணிக்கையில் இருக்கிறது.. ஆனால் இப்போது படத்திற்கு சென்சார் சர்டிபிகேட் கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே மே மாதம்தான் இந்த படம் வெளியாகும் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் திடீரென ஜனநாயகன் முழு படமும் சில நாட்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது.

டவுண்ட்லோட் லின்க்கை பலரும் வாட்ஸ் அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தனர். அதை டவுன்லோட் செய்து பலரும் படத்தை பார்த்தார்கள். இது தயாரிப்பாளருக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. போலீசாரின் விசாரணையில் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் வீடியோ எடிட்டர்தான் இதற்கு காரணம் என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் படத்தின் எடிட்டராக பணிபுரிந்த பிரதீப் ராகவை தென்னிந்திய திரைப்பட தொகுப்பாளர் சங்கம் தற்காலிகமாக சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது. படம் லீக் ஆனதற்கு பிரதீப் ராகவ் காரணம் இல்லை என்றாலும், சங்கத்தில் உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவரை வைத்து எடிட்டிங் பணிகளை அவர் செய்ததே இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்பதால் அவர் மீது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ரஜினி படத்தில் வில்லனாக இயக்குனர் ஷங்கர்!.. தலைவர் 173 அப்டேட்...

ரஜினி படத்தில் வில்லனாக இயக்குனர் ஷங்கர்!.. தலைவர் 173 அப்டேட்...ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கவுள்ள புதிய படத்திலிருந்து சுந்தர்.சி விலகியதும் அவருக்கு பதில் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து டான் படத்தை இயக்கிய சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குனராக அறிவிக்கப்பட்டார் .

திரையரங்குகளில் மீண்டும் தளபதி vs தல மோதல்: இன்று ரீ-ரிலீஸாகும் சிவகாசி மற்றும் அமர்களம்

திரையரங்குகளில் மீண்டும் தளபதி vs தல மோதல்: இன்று ரீ-ரிலீஸாகும் சிவகாசி மற்றும் அமர்களம்தமிழ் சினிமாவில் தற்போது ரீ-ரிலீஸ் ட்ரெண்ட் உச்சத்தில் உள்ளது. பழைய பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படங்களை டிஜிட்டல் முறையில் மெருகூட்டி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதை ரசிகர்களும் பெருமளவில் கொண்டாடி

ஓட்டு போட வந்த அஜித் கையில் செல்போன்!.. என்ன விலை தெரியுமா?!..

ஓட்டு போட வந்த அஜித் கையில் செல்போன்!.. என்ன விலை தெரியுமா?!..நடிகர் அஜித்குமாரை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெறும் போது ஒவ்வொரு முறையும் தவறாமல் வந்து வாக்களிக்கிறார்.

இணையத்தில் வெடித்த சர்ச்சை! ஓப்பனாக பேசிய சாய் பல்லவி!

இணையத்தில் வெடித்த சர்ச்சை! ஓப்பனாக பேசிய சாய் பல்லவி!மலையாளத்தில் வெளியாகி சக்கைப்போடு போட்ட பிரேமம் திரைப்படத்தில் 'மலர் டீச்சராக' அறிமுகமாகி, ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களையும் கொள்ளையடித்தவர் நடிகை சாய் பல்லவி

KGF 3 படம் எப்போ வரும்?.. யாஷ் கொடுத்த புது அப்டேட்..

KGF 3 படம் எப்போ வரும்?.. யாஷ் கொடுத்த புது அப்டேட்..கன்னட இயக்குனர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடித்து 2018ம் வருடம் வெளியான கேஜிஎப் திரைப்படம் கன்னடத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி மொழியிலும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

