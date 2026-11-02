அன்பில் மகேஷுக்கு 3 நாட்கள் போலீஸ் காவல் - நீதிமன்றம் உத்தரவு
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது, பள்ளிகளை புதுப்பிப்பது தொடர்பாக சான்றிதழை பெற கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது புகார் எழுந்தது.
அதன்பின் அந்த வழக்கில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இது திமுகவினருக்கும், திமுக தலைமைக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்நிலையில், அன்பில் மகேஷுக்கு 3 நாட்கள் போலீஸ் காவல் வழங்கி ஊழல்தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. எனவே, 3 நாட்கள் அன்பில் மகேஷிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தவிருக்கிறார்கள். விசாரணை நடக்கும்போது அன்பில் மகேஷுடன் அவருடைய வழக்கறிஞர் உடனிருக்கவும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.