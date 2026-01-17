சனி, 17 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

தவெக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் போய்விட்டால் விசிக நிலை என்ன? திமுக கூட்டணியில் தொடருமா?

தவெக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் போய்விட்டால் விசிக நிலை என்ன? திமுக கூட்டணியில் தொடருமா?
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நிலவும் கூட்டணி மாற்றங்கள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. ஒருவேளை காங்கிரஸ் கட்சி, விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' உடன் கைகோர்க்கும் பட்சத்தில், அது திமுக தலைமையிலான கூட்டணியின் பலத்தை வெகுவாக பாதிக்கும். இந்த சூழலில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவுதான் தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட அதிகார மையத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
விசிகவைப் பொறுத்தவரை, அக்கட்சி நீண்டகாலமாக "ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு" என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகிறது. திமுக தனது தனிப்பெரும்பான்மை பலத்தை காட்டி இந்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து நிராகரித்து வருவதால், அக்கட்சி தொண்டர்களிடையே ஒருவித அதிருப்தி நிலவுகிறது. அதேநேரம், விஜய் தனது முதல் மாநாட்டிலேயே அதிகாரப் பகிர்வுக்கு பச்சைக்கொடி காட்டியிருப்பது விசிகவின் லட்சியங்களுக்கு ஒரு வடிகாலாக தெரிகிறது. காங்கிரஸ் வெளியேறினால், விசிகவும் தவெக கூட்டணிக்கு செல்லக்கூடும் என்ற கணிப்புகள் வலுவாக உள்ளன.
 
காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக ஆகிய இரு கட்சிகளும் வெளியேறினால், திமுகவின் வாக்கு வங்கி கணிசமாக சரியும். இதை தடுக்க, திமுக தற்போதே விசிகவை அரவணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அதிமுகவுக்கும் - திமுகவும் இடையே தான் போட்டி.. 3வது கட்சியை ஊடகங்கள் தான் பெரிதுபடுத்துகின்றன: ஈபிஎஸ்

அதிமுகவுக்கும் - திமுகவும் இடையே தான் போட்டி.. 3வது கட்சியை ஊடகங்கள் தான் பெரிதுபடுத்துகின்றன: ஈபிஎஸ்தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சமீபத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் மூன்று புதிய அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை.. பிரதமர் தொடங்கி வைப்பு..!

தமிழகத்தில் இன்று முதல் மூன்று புதிய அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை.. பிரதமர் தொடங்கி வைப்பு..!தமிழகத்தின் ரயில்வே கட்டமைப்பில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மூன்று புதிய அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவைகளை தொடங்கி வைக்கிறார்.

புதுடெல்லி செல்கிறேன்; எனக்காக அல்ல.. காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் x தளத்தில் பதிவு

புதுடெல்லி செல்கிறேன்; எனக்காக அல்ல.. காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் x தளத்தில் பதிவுவிருதுநகர் தொகுதி காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் இன்று காலை மதுரையிலிருந்து டெல்லிக்குப் புறப்பட்டார். தனது டெல்லி பயணம் குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவு, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில், குறிப்பாக திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணிக்குள் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவில் எந்த கொம்பனா இருந்தாலும் வாங்க!.. சவால் விட்ட ஆ.ராசா!...

பாஜகவில் எந்த கொம்பனா இருந்தாலும் வாங்க!.. சவால் விட்ட ஆ.ராசா!...இந்து மதத்தை நம்பும், போற்றும் எல்லோரும் சனாதத்தை பின்பற்றுபவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள்.

வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யும் விஜய்!.. வேகமெடுக்கும் தவெக தேர்தல் பணி...

வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யும் விஜய்!.. வேகமெடுக்கும் தவெக தேர்தல் பணி...தமிழகத்தில் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர், காங்கிரஸ், பாஜக, பாமக, தேமுதிக என பல கட்சிகள் இருந்தாலும் விஜய் துவங்கியிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com