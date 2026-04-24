வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (16:57 IST)

அஜித் ஓட்டு போட்டது தேர்தல் விதிமீறல்!.. அதிகாரிகள் செய்தது சரியா?..

பல வருடங்களாகவே நடிகர் விஜய்க்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தவர் அஜித்குமார். இருவருமே சமகாலத்தில் சினிமாவில் வளர்ந்தவர்கள்தான். இவர்களின் பல திரைப்படங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டது. அஜித் ரசிகர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் இப்போதும் டிவிட்டர் போன்ற சமூகவலைதளங்களில் மோதிக் கொள்கிறார்கள்.. ஒருவரை ஒருவர் ட்ரோல் செய்து கொள்கிறார்கள்..

அதேநேரம் அஜித், விஜய் சந்திக்கும்போது நல்ல அன்புடன், மரியாதையுடன் பழகி வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான், நேற்று நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓட்டு போடுவதற்காகவே பெல்ஜியத்திலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்து நேற்று காலை திருவான்மியூரில் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு வாக்களிக்க வந்தார் அஜித். வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் அஜித் தனது வாக்குச்சாவடிக்கு 6.45 மணிக்கே வந்துவிட்டார்..

அஜித் வந்துவிட்டதால் தேர்தல் அதிகாரிகள் அவரை வாக்களிக்க அனுமதித்துவிட்டனர்.  6:55 மணிக்கு அஜித் வாக்களித்து விட்டார். இதனால்தான் நேற்று பல தொலைக்காட்சிகளும் ‘தமிழ்நாட்டில் முதல் ஆளாக வாக்களித்த அஜித்’ என தொடர்ந்து செய்தி ஒளிபரப்பு வந்தார்கள்.

ஆனால் இது தேர்தல் விதிமீறல் என புகார் ழுந்திருக்கிறது. ஏனெனில் தேர்தல் ஆணைய விதிப்படி காலை 7 மணிக்குதான் வாக்குப்பதிவு துவங்க வேண்டும். அஜித்துக்காக 5 நிமிடங்கள் முன்பே எப்படி அவரை வாக்களிக்க அனுமதித்தார்கள் என்பது தெரியவில்லை. அடுத்து, வாக்களித்த எல்லோருக்கும் இடது கை ஆள்காட்டி விரலில்தான் மை இட்டார்கள். ஆனால் அஜித்துக்கு வலது கை விரலில் மையிட்டார்கள். அந்த விரலை அவர் செய்தியாளர்களிடமும் காட்டி போஸ் கொடுத்தார். இதுவும் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

அமெரிக்காவின் TIME இதழுடன் இணைகிறது ரிலையன்ஸ்.. நீதா அம்பானி முக்கிய அறிவிப்பு..!

அமெரிக்காவின் TIME இதழுடன் இணைகிறது ரிலையன்ஸ்.. நீதா அம்பானி முக்கிய அறிவிப்பு..!உலகின் புகழ்பெற்ற TIME இதழ் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஆகியவை இணைந்து, இந்திய திறமையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் 'TIME100 Next India' என்ற புதிய முன்னெடுப்பை தொடங்கியுள்ளன.

தேர்தல் முடிந்த அடுத்த நாளே கட்சி மாறிய 3 எம்பிக்கள்.. பாஜகவில் இணைந்ததால் பரபரப்பு..!

தேர்தல் முடிந்த அடுத்த நாளே கட்சி மாறிய 3 எம்பிக்கள்.. பாஜகவில் இணைந்ததால் பரபரப்பு..!ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்கள் மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்திருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எப்படியெல்லாம் கலாய்ச்சீங்க!. இப்ப என்னாச்சி?!.. விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை!...

எப்படியெல்லாம் கலாய்ச்சீங்க!. இப்ப என்னாச்சி?!.. விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது. கடந்த பல தேர்தல்களை ஒப்பிடும்போது இது அதிகமான வாக்குப்பதிவாகும்.

கோட்டை முதல் அடிமட்டம் வரை: அதிகாரிகளின் மனமாற்றத்தால் கலக்கத்தில் தி.மு.க!

கோட்டை முதல் அடிமட்டம் வரை: அதிகாரிகளின் மனமாற்றத்தால் கலக்கத்தில் தி.மு.க!தமிழகத்தில் தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசு அதிகாரிகளின் மத்தியில் எழுந்துள்ள ரகசிய விவாதங்கள் ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க-விற்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மாணவிகளுக்கு ரூ.50,000.. மகளிருக்கு இலவச பேருந்து.. பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு.. வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசிய மோடி..!

மாணவிகளுக்கு ரூ.50,000.. மகளிருக்கு இலவச பேருந்து.. பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு.. வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசிய மோடி..!மேற்கு வங்கத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மதுராபூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், மக்களின் எழுச்சி மாற்றத்திற்கான அறிகுறி என அவர் குறிப்பிட்டார்.

