வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (14:48 IST)

கோட்டை முதல் அடிமட்டம் வரை: அதிகாரிகளின் மனமாற்றத்தால் கலக்கத்தில் தி.மு.க!

தமிழகத்தில் தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசு அதிகாரிகளின் மத்தியில் எழுந்துள்ள ரகசிய விவாதங்கள் ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க-விற்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
 கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை அமைதி காத்த அரசு அதிகாரிகள், தற்போது எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் என்பது குறித்து வெளிப்படையாகவே பேச தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, பொதுமக்களோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினரிடையே இந்த விவாதங்கள் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகின்றன.
 
"தற்போதைய ஆட்சிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைப்பது சிரமம், மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பது கடினம்" என்பது போன்ற பேச்சுகள் அதிகார வர்க்கத்தில் எதிரொலிப்பதால், தி.மு.க தலைமை மிகுந்த கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
இதில் உச்சக்கட்டமாக, ஒரு மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக, "அடுத்த முறை ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம், எனவே நமக்கு சாதகமான அதிகாரிகளை இப்போதே தயார் செய்யுங்கள்" என்று அறிவுறுத்தி வருவது தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
 
தமிழக அரசின் உயர் அதிகாரிகள் கூட தற்போது அறிவாலயத்தின் சொற்களுக்கு பணியும் நிலையில் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கீழ்மட்ட அதிகாரிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அரசு நிர்வாகம் தடுமாறுகிறது. தங்களுக்கு எதிராக உருவாகியுள்ள இந்த 'மனநிலை மாற்றம்' மக்கள் மத்தியில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான அலை வீசுவதை உறுதிப்படுத்திவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தி.மு.க மேலிடம் உறைந்து போயிருப்பதாக விவரமறிந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்தது உண்மை தான்.. சிசிடிவி ஆதாரம் வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை:

வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்தது உண்மை தான்.. சிசிடிவி ஆதாரம் வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை:தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கும் வருமான வரித்துறைக்கும் இடையே வெடித்துள்ள மோதல், தேர்தல் களத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.

வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் ஓட்டுதான்!.. அனத்தாம இருங்க!.. தவெகவை கலாய்க்கும் திமுகவினர்!...

வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் ஓட்டுதான்!.. அனத்தாம இருங்க!.. தவெகவை கலாய்க்கும் திமுகவினர்!...தமிழகத்தில் நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இதனையடுத்து விஜயால்தான் இவ்வளவு வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்குவார்?.. திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா?.. ஒரு அலசல்..

விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்குவார்?.. திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா?.. ஒரு அலசல்..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!

இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆசிரியர் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு..!தேசிய தேர்வு முகமை இந்திய மருத்துவ முறைகள் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையில் கற்பித்தல் பணியை தொடர விரும்பும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கான தேசிய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2026-க்கான நுழைவுச்சீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வு வரும் ஏப்ரல் 28, அன்று கணினி வழித் தேர்வாக நடைபெறவுள்ளது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.

