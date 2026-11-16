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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (10:37 IST)

இன்று டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (10:39 IST)
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மேகதாது அணை தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் விஜய் ஏற்கனவே பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார். இந்நிலையில், இன்று மதியம் 12:30 மணியளவில் டெல்லி செல்லும் விஜய் அங்கு பிரதமர் மோடியை சந்தித்து மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசவிருக்கிறார்.

அதன்பின் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள ‘பிலாங்கிங் எ ஜர்னி ஆப் லவ்’ இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் கலந்து கொள்கிறார். இந்த விழாவில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா ஆகியோரும் கலந்து கொள்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி இன்று மாலை டெல்லியில் உள்ள ஐடிசி மவுரியா என்கிற நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெறவிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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