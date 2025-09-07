ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (15:21 IST)

செங்கோட்டையனை அடுத்து சத்யபாமாவும் நீக்கம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி..!

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளருமான சத்யபாமா, அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அதிமுக வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,
 
சத்யபாமா, கோபிசெட்டிபாளையம் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வந்து, செங்கோட்டையன் பதவி பறிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தனது பதவிகளை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக அறிவித்தார். அவர் அறிவித்த சில மணி நேரங்களிலேயே அவரை கட்சியின் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நிலையில் செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 1000-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் தங்கள் ராஜினாமா கடிதங்களை சமர்ப்பித்தனர்.  செங்கோட்டையன், சத்யபாமாவின் ஆகியோர்களின் கட்சி பதவி நீக்கம், அதிமுகவில் தற்போது நிலவி வரும் உட்கட்சி பூசலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
 

திருச்சியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் விஜய்! தளபதி 2026 அரசியல் பிரச்சார பயணம் அப்டேட்!

திருச்சியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் விஜய்! தளபதி 2026 அரசியல் பிரச்சார பயணம் அப்டேட்!தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை தொடங்கி தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்து விஜய் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அவரது முதல் சுற்றுப்பயண விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

ராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் அனுமதியை ரத்து செய்யாதது ஏன்? - அன்புமணி கேள்வி!

ராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் அனுமதியை ரத்து செய்யாதது ஏன்? - அன்புமணி கேள்வி!இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோகார்பன் எடுப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட அனுமதியை ரத்து செய்யாதது ஏன் என அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக மக்களின் அரசியல் மனநிலை நயினார் நாகேந்திரனுக்கு புரியவில்லை: தினகரன்

தமிழக மக்களின் அரசியல் மனநிலை நயினார் நாகேந்திரனுக்கு புரியவில்லை: தினகரன்பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை கடுமையாக டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார். மேலும், பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்தது தொடர்பான சில முக்கியக் கருத்துக்களையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

30 வயது பெண்ணுடன் 17 வயது சிறுவன் உடலுறவு.. நேரில் பார்த்த 6 வயது சிறுமி பலி..!

30 வயது பெண்ணுடன் 17 வயது சிறுவன் உடலுறவு.. நேரில் பார்த்த 6 வயது சிறுமி பலி..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் சிகந்தரா ராவு காவல் நிலையப் பகுதியில், ஆறு வயது சிறுமி ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஒரு பெண்ணும், ஒரு இளைஞரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா சத்யபாமா? பரபரப்பு பேட்டி

அதிமுகவில் இருந்து விலகுகிறாரா சத்யபாமா? பரபரப்பு பேட்டிஅதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆதரவாளரும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான சத்யபாமா, "அதிமுகவில் எனது பொறுப்பை ராஜினாமா செய்யப் போகிறேன், நான் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு அதிமுக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com