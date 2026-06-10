தொடர்புடைய செய்திகள்
- சூர்யாவின் 50வது படத்தை இயக்கப்போவது அவரா?!.. தமிழில் யாருமே இல்லையா?..
- ஆதிக்கை கடுப்பாக்கிய அஜித்குமார்!.. இதுக்கு மேலயும் நம்பினா டைம் வேஸ்ட்!..
- அஜித் லிஸ்ட்டில் 4 இயக்குனர்கள்!.. அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவது யார்?..
- கவர்ச்சியா நடிக்க மாட்டேன்னு நடிகை சொல்லணும்!.. பெத்தி சர்ச்சைக்கு நித்யா மேனன் கருத்து!..
- Peddi: வசூலை வாரிக்குவிக்கும் பெத்தி!.. 5 நாள் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இதோ!...
இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா காலமானார்.. திரையுலகினர் கண்ணீர் அஞ்சலி..!
தமிழ் சினிமாவின் போக்கையே மாற்றிய மாபெரும் மூத்த இயக்குநரான ‘இயக்குனர் இமயம்’ பாரதிராஜா (84) அவர்கள், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இன்று காலமானார்.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரத்தில் சின்னசாமி என்ற இயற்பெயருடன் பிறந்த இவர், ‘16 வயதினிலே’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். கிராமிய கதைகளின் இமயமாக போற்றப்பட்ட இவர், 'முதல் மரியாதை', 'வேதம் புதிது' உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுக்காக 6 தேசிய விருதுகளையும், மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருதையும் பெற்றுள்ளார்.
ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், ஸ்ரீதேவி போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களை இயக்கியதுடன், கார்த்திக், ராதா, ராதிகா உள்ளிட்ட பலரைத் திரையுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை இவருக்கு உண்டு. இயக்குநராக மட்டுமின்றி, பல படங்களில் நடிகராகவும் முத்திரை பதித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் தனது ஒரே மகன் மனோஜ் பாரதிராஜாவின் மறைவால் ஏற்பட்ட பெரும் மனவேதனையும் இவரது உடல்நல பாதிப்பிற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. ஒரு மாத தீவிர சிகிச்சைக்கு பின் இல்லத்தில் கண்காணிப்பில் இருந்த அவர், இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் துறந்தார். அவரது மறைவு செய்தி கேட்டு ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகமும், ரசிகர்களும் கண்ணீரில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
Edited by Siva