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Last Updated : Sunday, 7 June 2026 (09:05 IST)

சாமியே எங்க ஊருக்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்குது.. 56 வருடங்களாக பஸ் இல்லாத கிராமத்தில் இன்று ஓடுது பஸ்.. இதுதாண்டா மாற்றம்...

தேனி மாவட்டம்
Publish: Sun, 7 Jun 2026 (09:03 IST) Updated: Sun, 7 Jun 2026 (09:05 IST)
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தேனி மாவட்டம் கொட்டக்குடி மலைக்கிராம மக்களின் 56 ஆண்டுகால நீண்ட நாள் ஏக்கம் தற்போது மிக நெகிழ்ச்சியான முறையில் நிறைவேறியுள்ளது. 
 
சுதந்திரம் அடைந்து பல தசாப்தங்கள் கடந்தும், இந்த மலைக்கிராமத்திற்கு இதுவரை எவ்வித பேருந்து வசதியும் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால், பள்ளிச் சிறுவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகப் பல கிலோமீட்டர் தூரம் கரடுமுரடான மலைப்பாதையில் நடந்து செல்ல வேண்டிய மிகக் கொடுமையான அவலநிலை நீடித்து வந்தது.
 
இந்த சூழலில், அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு பள்ளிச் சிறுவன் தற்போதைய தமிழக வெற்றி கழக அரசிடம் தங்களின் கிராமத்திற்குப் பேருந்து வசதி செய்து தருமாறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தான். அந்த சிறுவனின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட தவெக அரசு, வெறும் இரண்டே நாட்களுக்குள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து, கொட்டக்குடி மலைக்கிராமத்திற்கு புதிய அரசுப் பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தது.
 
இத்தனை வருடங்களாக பார்க்காத பேருந்து தங்களின் ஊருக்குள் நுழைவதை கண்ட கொட்டக்குடி கிராம மக்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தனர். "எங்க ஊருக்குள்ள சாமியே நேர்ல வந்த மாதிரி இருக்குது" என்று பொதுமக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தங்களின் நன்றியை தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
ஒரு சிறுவனின் குரலுக்கு மதிப்பளித்து, 56 ஆண்டுகால பிரச்னைக்கு இரண்டே நாளில் தீர்வு கண்ட தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை ஒட்டுமொத்தத் தமிழகத்தின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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