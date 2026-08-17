தேனிலவு சென்றபோது மாதவிடாய்.. கோபத்தில் மணமகள் கழுத்தை நெறித்த மணமகன்..
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நிகில் மிஸ்ரா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமணத்தின்போது வரதட்சணையாக லட்சக்கணக்கில் பணமும், காரும் கொடுக்கப்பட்ட போதிலும், கூடுதல் வரதட்சனை கேட்டு கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தன்னை துன்புறுத்தியதாக அந்த பெண் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
குறிப்பாக, திருமணத்திற்கு பின் அந்த தம்பதியினர் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு தேனிலவு சென்றபோது எதிர்பாராதவிதமாக அப்பெண்ணிற்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கடும் வயிற்றுவலியால் அவதிப்பட்ட மனைவியை கணவன் கடுமையாக தாக்கியுள்ளார். தேனிலவு கொண்டாட்டத்திற்கு மாதவிடாய் தடையாக இருந்ததாக கூறி அவர் மனைவியை கழுத்தை நெறித்து கொடூரமாக துன்புறுத்தியுள்ளார். அங்கு ஹோட்டல் ஊழியர்களின் தலையீட்டினாலேயே அந்த பெண் உயிர் பிழைத்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து டெல்லிக்கு திரும்பிய பின்னரும் கணவர் மற்றும் மாமியார், நாத்தனார் ஆகியோர் சேர்ந்து அவரை மனரீதியாக தொடர்ந்து சித்திரவதை செய்துள்ளனர். மேலும், திருமணமான 45 நாட்களுக்குள் அதாவது ஜூலை 14 அன்று அவர் வீட்டைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்.
இதுகுறித்து காவல்துறையில் புகார் அளிக்க முயன்றும் பலனளிக்காத நிலையில், கோரக்பூர் மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் கௌஸ்துப் அவர்களின் தலையீட்டிற்கு பின் கணவர் நிகில் மிஸ்ரா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Edited by Siva