திங்கள், 9 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 மார்ச் 2026 (18:09 IST)

காங்கிரஸுக்கு அதிக சீட்.. கொஞ்சம் குறைச்சி வாங்கிக்கோங்க!.. அப்செட்டில் தேமுதிக!..

premalatha
2020 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது. அதற்கு முன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளிலும் மாறி மாறி பேசி வந்தார்.. குறைந்தபட்சம் தங்களுக்கு 10 தொகுதி மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என அடம்பிடித்தார் பிரேமலதா. அவரின் கோரிக்கையை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏற்கவில்லை..

ஒருபக்கம் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணிக்கு வருமா வராதா என்கிற குழப்பம் நீடிக்க வந்தது.. அந்நிலையில்தான் தேமுதிகவை தங்களின் கூட்டணியில் சேர்த்தது திமுக.. அதேநேரம் தேமுதிகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என செய்திகள் வெளியாகவில்லை.. அதேநேரம் ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டு கொடுக்கப்பட்டது.. எனவே பிரேமலதாவின் சகோதரர் சதீஷ் எம்பி ஆகவிருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான், ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்திருக்கிறது.. ஒருவேளை கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் சென்று விட்டால் என்ன செய்வது என கணக்கு போட்டுதான் தேமுதிக கூட்டணியில் சேர்த்திருக்கிறது திமுக. தற்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 சீட்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. எனவே அதை காரணம் காட்டி தேமுதிகவிடம் ஏற்கனவே ஒதுக்குவதாக சொன்ன சில தொகுதிகளை குறைக்க பார்க்கிறதாம் திமுக.. அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு சிலரை தவிர்த்து மற்றவர்களை உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடவும் சொல்கிறதாம்.

இதில் கடுப்பானதால்தான் பிரேமலதா முதல்வர் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொல்ல அறிவாலயம் வரவில்லை எனவும், திமுகவுக்கு வழங்கப்பட்ட மாநிலங்களவை சீட்டுக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடவும் அவர் வரவில்லை எனவும் சொல்லப்படுகிறது.

பாராட்டலாம்!. ஆனாலும் அரசியல்தான்!.. திமுகவை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்!..

பாராட்டலாம்!. ஆனாலும் அரசியல்தான்!.. திமுகவை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்!..நடிகர் விஜய் எப்போது தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினாரோ அதுமுதலே அவர் எப்போதெல்லாம் பொதுமக்களை சந்திக்க சாலையில் வாகனத்தில் வருகிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவரின் வாகனத்தின் எல்லா பக்கங்களிலும் தவெக தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் அவரை விரட்டி வருவது வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.

2 வாரம் டைம்.. சென்னையிலே வைய்ங்க!.. சிபிஐ-க்கு கோரிக்கை வைத்த விஜய்!...

2 வாரம் டைம்.. சென்னையிலே வைய்ங்க!.. சிபிஐ-க்கு கோரிக்கை வைத்த விஜய்!...கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிட்டது.

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை நாளை தொடங்காதா? பயணிகள் அதிருப்தி..!

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை நாளை தொடங்காதா? பயணிகள் அதிருப்தி..!சென்னை வேளச்சேரி மற்றும் பரங்கிமலை இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பறக்கும் ரயில் சேவை திட்டமிட்டபடி நாளை அதாவது மார்ச் 10ஆம் தேதி தொடங்காது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போட்டியின்றி தேர்வான தமிழக ராஜ்யசபா எம்பிக்கள்.. 6 பேர் யார் யார்?

போட்டியின்றி தேர்வான தமிழக ராஜ்யசபா எம்பிக்கள்.. 6 பேர் யார் யார்?தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தலில், வேட்புமனு தாக்கல் செய்த 6 பேரும் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் இன்று வெளியிட்டார்.

கூரையை பிய்த்து கொண்டு வந்த அதிர்ஷ்டம்.. டாக்சி ஓட்டுனருக்கு கிடைத்த 10 கோடி லாட்டரி பரிசு..!

கூரையை பிய்த்து கொண்டு வந்த அதிர்ஷ்டம்.. டாக்சி ஓட்டுனருக்கு கிடைத்த 10 கோடி லாட்டரி பரிசு..!ஷார்ஜாவில் டாக்ஸி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வரும் விபீஷ் என்பவருக்கு, அவரது 15 ஆண்டுகால காத்திருப்பிற்கு பலனாக ரூ.10 கோடி லாட்டரி பரிசு கிடைத்துள்ளது. அதிர்ஷ்டம் விபீஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை மட்டற்ற மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com