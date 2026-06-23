தொடர்புடைய செய்திகள்
- முதல்வர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லாத ரஜினி!.. அதுதான் காரணமா?..
- Thalaivar173: மாஸ் ஓப்பனிங் பாடல்!.. ரஜினி - அஸ்வத் படம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட்!..
- விஜய் ஃபேன்ஸ் அடிப்பாங்க!.. ஜெயிலர் 2 ஹிட் அடிச்சே ஆகணும்!.. ரஜினி போட்ட ஆர்டர்!..
- மீண்டும் எடுக்கப்படும் ஜெயிலர் 2!.. குழப்பத்தில் நெல்சன்!.. கடுப்பில் ரஜினி!...
- மகன் யாத்ரா ஹீரோ!.. தனுஷ் இயக்குனர்!.. ரஜினி பட ரெஃப்ரன்ஸில் உருவாகும் திரைப்படம்!..
பின்னலையில்தான் இன்று மதியம் இன்று மாலை 5 மணி அளவில் 5 மணிக்கு புதிய அப்டேட் வெளியாகிறது என ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் எக்ஸலத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறது எனவே தலைவர் ஒன்று திரைப்படம் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. ஒருபக்கம் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினி நடிக்கும் புதிய படத்தின் ஷுட்டிங் தற்போது சென்னையில் துவங்கியிருக்கிறது. இது ரஜினியின் 173வது திரைப்படமாகும்.
ரஜினி இல்லாத மற்ற காட்சிகளை இயக்குனர் படம் பிடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளது. ஏற்கனவே சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு தற்போது அஸ்வத் மாரிமுத்து உள்ளே வந்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் அஸ்வத்தை கமலிடம் அனுப்பி கதை சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார் ரஜினி. கதையை கேட்டு மிகவும் சந்தோஷப்பட்ட கமல் இது ரஜினிக்கு மிகவும் பொருத்தமான கதை.. ஷூட்டிங்கை உடனே துவங்குங்கள் என சொல்லிவிட்டாராம். அதனால்தான் ஷுட்டிங் தற்போது துவங்கியிருக்கிறது. அதேபோல் சமீபத்தில் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் அலுவலகத்திலேயே இந்த படத்திற்கான டெஸ்ட்ஷூட் மட்டும் நடத்தப்பட்டது..
இந்நிலையில்தான், இன்று மாலை 5 மணிக்கு புதிய அப்டேட் வெளியாகிறது என ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. எனவே தலைவர் 173 படம் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகும் என ரஜினி ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
ரஜினி இல்லாத மற்ற காட்சிகளை இயக்குனர் படம் பிடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளது. ஏற்கனவே சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு தற்போது அஸ்வத் மாரிமுத்து உள்ளே வந்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் அஸ்வத்தை கமலிடம் அனுப்பி கதை சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார் ரஜினி. கதையை கேட்டு மிகவும் சந்தோஷப்பட்ட கமல் இது ரஜினிக்கு மிகவும் பொருத்தமான கதை.. ஷூட்டிங்கை உடனே துவங்குங்கள் என சொல்லிவிட்டாராம். அதனால்தான் ஷுட்டிங் தற்போது துவங்கியிருக்கிறது. அதேபோல் சமீபத்தில் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் அலுவலகத்திலேயே இந்த படத்திற்கான டெஸ்ட்ஷூட் மட்டும் நடத்தப்பட்டது..
இந்நிலையில்தான், இன்று மாலை 5 மணிக்கு புதிய அப்டேட் வெளியாகிறது என ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. எனவே தலைவர் 173 படம் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகும் என ரஜினி ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.