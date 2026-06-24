  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. thalaivar 173 first post is our named as dharman
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (10:39 IST)

ரஜினியின் 173வது திரைப்படம் தர்மன்!.. வெளியான ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்!..

dharman
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (10:39 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (10:43 IST)
google-news
கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்தை ஓ மை கடவுளே, டிராகன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கவுள்ளார். ஏற்கனவே சுந்தர், சிபி சக்கரவர்த்தி ஆகிய இயக்குனர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு அது நடக்காமல் தற்போது மூன்றாவது ரஜினியின் 173-வது படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குவது உறுதியாகியிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. மருத்துவர் உடையில் இருக்கும் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலாக நிற்கும் படி அந்த போஸ்டரை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது..

dharman

ரஜினி தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வந்தார். அந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், தர்மன் படத்தின் ஷூட்டிங்கை துவங்கியிருக்கிறார்கள். பேட்ட படத்திற்குக் பின் இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக சிம்ரன் நடிக்கவிருக்கிறார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

2 படங்களின் கலவைதான் இந்த படம்!.. தர்மன் பட விழாவில் சொன்ன அஸ்வத் மாரிமுத்து!..

2 படங்களின் கலவைதான் இந்த படம்!.. தர்மன் பட விழாவில் சொன்ன அஸ்வத் மாரிமுத்து!..ஜெயிலர் 2-வுக்கு பின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் என்கிற செய்தி ஏற்கனவே வெளியானது.

5 நாட்களில் 50 கோடி கிளப்: பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாஸ் காட்டும் சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் !

5 நாட்களில் 50 கோடி கிளப்: பாக்ஸ் ஆபீஸில் மாஸ் காட்டும் சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் !தமிழ் மற்றும் தெலுங்குத் திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் சமந்தா, தற்போது கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளைத்

10 லட்சம் மதிப்புள்ள வைர நெக்லஸ் திருட்டு!. ரவி மோகன் வீட்டில் நடந்தது என்ன?...

10 லட்சம் மதிப்புள்ள வைர நெக்லஸ் திருட்டு!. ரவி மோகன் வீட்டில் நடந்தது என்ன?...கோலிவுட்டில் உள்ள முக்கிய நடிகர்களில் ஜெயம் ரவியும் ஒருவர்.

ரஜினியின் 173வது திரைப்படம் தர்மன்!.. வெளியான ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்!..

ரஜினியின் 173வது திரைப்படம் தர்மன்!.. வெளியான ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்!..கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார்.

முதல்வர் விஜயுடன் திரிஷா!.. கேக் வெட்டி பர்த்டே கொண்டாடிட்டாரே தளபதி!..

முதல்வர் விஜயுடன் திரிஷா!.. கேக் வெட்டி பர்த்டே கொண்டாடிட்டாரே தளபதி!..முன்னாள் நடிகரும் தற்போதைய முதல்வருமான விஜய் கடந்த சில வருடங்களாகவே தனது குடும்பத்தை பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில் அவருடன் சில படங்களில் நடித்த நடிகை திரிஷா அவருடன் நெருக்கமாக காணப்படுகிறார்.