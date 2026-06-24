ரஜினியின் 173வது திரைப்படம் தர்மன்!.. வெளியான ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்!..
கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்தை ஓ மை கடவுளே, டிராகன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கவுள்ளார். ஏற்கனவே சுந்தர், சிபி சக்கரவர்த்தி ஆகிய இயக்குனர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு அது நடக்காமல் தற்போது மூன்றாவது ரஜினியின் 173-வது படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குவது உறுதியாகியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. மருத்துவர் உடையில் இருக்கும் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலாக நிற்கும் படி அந்த போஸ்டரை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது..
ரஜினி தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வந்தார். அந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், தர்மன் படத்தின் ஷூட்டிங்கை துவங்கியிருக்கிறார்கள். பேட்ட படத்திற்குக் பின் இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக சிம்ரன் நடிக்கவிருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. மருத்துவர் உடையில் இருக்கும் ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலாக நிற்கும் படி அந்த போஸ்டரை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது..
ரஜினி தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வந்தார். அந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், தர்மன் படத்தின் ஷூட்டிங்கை துவங்கியிருக்கிறார்கள். பேட்ட படத்திற்குக் பின் இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக சிம்ரன் நடிக்கவிருக்கிறார்.