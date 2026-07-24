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  4. Delhi Police Blocks Over 480 Pakistan-Linked Social Media Accounts Spreading Fake News on Protests
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (11:40 IST)

நீட் பிரச்சனையை வைத்து மதக்கலவரத்தை தூண்டும் பதிவுகள்.. பாகிஸ்தானின் 480 சமூக வலைத்தள கணக்குகள் முடக்கம்...

டில்லி போராட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:40 IST)
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டில்லியில் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக ஜந்தர் மந்தரில் நடந்து வரும் போராட்டத்தை முன்வைத்து, இந்தியாவில் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் போலி தகவல்களை பரப்பிய பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 480க்கும் மேற்பட்ட சமூக வலைதளக் கணக்குகளை டில்லி போலீசார் அதிரடியாக முடக்கியுள்ளனர். 
 
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி சிஜேபி இயக்கம் சார்பில் நடத்தும் இந்தப் போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததுடன், சமூக விரோதிகள் ஊடுருவியுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
 
பாகிஸ்தானில் இருந்து திட்டமிடப்பட்டு இயக்கப்படும் இந்த சோஷியல் மீடியா கணக்குகள், போராட்டத்தின் பெயரால் நாட்டில் மத கலவரங்களையும் பதற்றத்தையும் உருவாக்க முயன்றுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 'ஆப்பரேஷன் சிந்தூர்' நிகழ்வின் போதும் இதே போன்ற நாசவேலைகளில் இத்தகைய கணக்குகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக டில்லி போலீஸ் உதவி ஆணையர் சுமித் ஜா எச்சரித்துள்ளார். 
 
வெளிநாடுகளில் இருந்து பரப்பப்படும் வதந்திகளையும் போலி செய்திகளையும் இளைஞர்களும் மாணவர்களும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். நாட்டின் அமைதியை குலைக்க முயலும் இதுபோன்ற வெளிநாட்டு சதிவலைகளை தடுத்து நிறுத்தக் காவல் துறையினர் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
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